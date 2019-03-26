Что почитать на досуге? Советует Ксения Ситник

Чуть больше года назад белоруска Ксения Ситник в своем Instagram объявила о запуске рубрики #ksenabooks . Под этим хештегом девушка пишет о книгах, которые, дословно, «вскружили голову, влюбили в себя и изменили восприятие». AFISHA.TUT.BY изучила этот список и предлагает вам сделать то же самое.

Если книги — не для вас, мы знаем обо всех вечеринках в Минске

Желание вести подобную рубрику Ксения объяснила тем, что ей все чаще приходят сообщения с просьбами посоветовать что-нибудь почитать.

— К сожалению, не хватает ни сил, ни времени, чтобы удовлетворительно ответить всем вопрошающим, однако я остро ощущаю, что в данном вопросе мне действительно есть что сказать. Благодаря моей страсти к поглощению информации и журналистскому образованию я могу считать себя настоящим литературным маньяком! — написала девушка.

Сомерсет Моэм, Ханья Янагихара и Стефан Цвейг

«Бремя страстей человеческих» Уильям Сомерсет Моэм

Почему читаем ( комментарий Ксении ): Животрепещущая история о поиске призвания, о тернистом пути, усеянном разочарованиями, потерянными иллюзиями, отказом от Бога, разорванными сердцами.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Бремя страстей человеческих» Филипп истязает себя поиском универсальной жизненной философии. Главный герой надевает на себя маску священника, присяжного бухгалтера, живописца, медика. Он влюбляется трижды в безумную Милдред, и эта пагубная любовь сокрушает его дух и уничтожает здравый рассудок. Но череда нелегких испытаний необходима, чтобы осознать истинную суть бытия: в жизни нет никакого сакрального смысла. Жизнь бесцельна, но все же прекрасна. И на осколках разрушенных идеалов Филипп строит новую жизнь, найдя в ней истинный покой.

«Моя маленькая жизнь» Ханья Янагихара

Почему читаем (комментарий Ксении) : Это произведение искусства, пропитанное болью, страхом, насилием, радостью и надеждой, после которого жизнь больше никогда не будет прежней.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Моя маленькая жизнь» Книга обошлась мне в семь бессонных ночей, десять кружек кофе и два разрыва шаблона. Невероятная повесть о добре и зле, о внутренней борьбе, о многочисленных психологических травмах, о принятии. Вся жизнь Джуда — амбивалентный, хитросплетенный путь, по которому он идет, преодолевая препятствия, чтобы изменить мир вокруг и трансформироваться самому.

«Мария Стюарт» Стефан Цвейг

Почему читаем (комментарий Ксении) : Сколько написано про повелительницу с трагической и противоречивой судьбой, пожалуй, не счесть, даже если сильно напрячься. Но Цвейг — высококлассный эквилибрист слова, и жизнеописание королевы своего времени оставляет весьма приятное послевкусие.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Мария Стюарт» Подробная биография, облаченная в формат любовного романа, демонстрирует максимальное количество драмы, интриг и умопомрачительных заговоров. Мария Стюарт, конечно, личность весьма неоднозначная, а ее образ зачастую сильно залакирован, нежно приглажен и усиленно идеализирован. Важно, что Цвейг не пытается возвести ее на пьедестал, а достаточно хладнокровно и нейтрально описывает события, невзирая на откровенную благосклонность к необъяснимым поступкам своей героини.

Стендаль, Франсуаза Саган и Чак Паланик

«Красное и черное» Стендаль

Почему читаем ( комментарий Ксении ): Недолгий, но яркий путь этого грешника наглядно демонстрирует нам, к чему приводит бездумная жажда власти, неконтролируемые амбиции и потеря ощущения реальности.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Красное и черное» Пребывая в бесчисленных грезах о достижении престижного социального статуса, Жульен выбирает карьеру священника, однако жизнь предоставляет ему иные возможности для проявления своего потенциала: запретный роман с г-жой де Реналь и его разоблачение, переезд в Париж, несостоявшиеся любовь с Матильдой де Ла-Моль, покушение на убийство и смертная казнь. Разрушительная сила честолюбия острым ножом пронзила правду и справедливость, навсегда уничтожив надежду.

«Здравствуй, грусть!» Франсуаза Саган

Почему читаем ( комментарий Ксении ): Рассказ олицетворяет беспечность, легкость, глупость и пустое очарование юности.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Здравствуй, грусть!» Потеряв мать в детском возрасте, Сесиль живет в пансионате, но потом возвращается к отцу, чтобы вести праздный и беззаботный образ жизни с ним в безупречном тандеме. И все складывается удачно, но в их жизни появляется Анна. Разумная и зрелая женщина, которая претендует на роль мачехи Сесиль. Взбалмошная особа не готова к подобным переменам и придумывает коварный план разрушения чужого благоденствия. Замысел реализован, противник побежден.

«Невидимки» Чак Паланик

Почему читаем (комментарий Ксении) : Эксцентричная, вызывающая и зверская повесть о разрубленной судьбе и попытке достичь социального дна, написанная кровью. Шеннон Макфарленд, чье имя будет раскрыто только в конце книги, вместе со своим изуродованным лицом и сумасшедшими соратниками пускается во все тяжкие.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Невидимки» Они затевают одну аферу за другой, чтобы отомстить своим обидчикам. И вся вереница событий кажется беспросветным хаосом, который наполнен болью, наркотиками, проблемами гомосексуальности, мести, конфликтами отцов и детей. Но постепенно, к радости читателей, шаг за шагом преодолевая отчаянные софизмы Паланика, сюжет начинает приобретать смысл и склеиваться воедино. Финал книги оправдывает сложности восприятия повести и резюмирует: «существует единственный путь к обретению настоящего счастья — пойти на риск быть полностью раскрытым».

Фумио Сасаки, Доминик Лоро и Александр Дюма

Goodbye, things Фумио Сасаки

Почему читаем (комментарий Ксении) : Книга раскрывает личный опыт японского автора, ведь он не является гуру или наставником в философии минимализма.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге Goodbye, things Он обычный парень, который пил пиво по вечерам, ходил на работу в офис, захламлял дом и был весьма несчастен. Однако устал от стресса, жизни в бардаке и бесконечного сравнения себя с другими, решив разорвать этот прочный круг. Фумио Сасаки описывает различные методики избавления от ненужного в жизни, предлагая нестандартные решения.

«Искусство жить просто» Доминик Лоро

Почему читаем (комментарий Ксении) : Французская писательница, вкусившая все прелести дзэн буддийского уклада жизни, создала достаточно тривиальное произведение, которое не раскрывает никаких сакральных тайн, но все же является обязательным к прочтению.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Искусство жить просто» Автор разделила книгу на три фундаментальные части: вещи, тело и разум, пропагандируя концепцию умеренности во всех сферах жизни. «Если вещь не функциональна, значит, в ней нет необходимости», — резюмирует Лоро.

«Королева Марго» Александр Дюма

Почему читаем (комментарий Ксении) : Можете бросать в меня тапки, но Дюма всегда был мне не по вкусу и нраву, меня порядочно утомляли творческие потуги французского классика и возмущали восхищения вокруг его писательских трудов.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Королева Марго» Но слегка искаженная и романтизированная история Маргариты де Валуа прочиталась взахлеб. Остросюжетный роман сжимает намертво в чугунных оковах: поразительная жестокость Екатерины Медичи, французские гражданские и религиозные войны, сексуальная свобода героев. Великолепный коктейль, правда?

Грех МакКеон, Лео Бабаута и Джордж Сондерс

«Эссенциализм. Путь к простоте» Грех МакКеон

Почему читаем (комментарий Ксении) : Легкие советы о том, как справиться со сложными задачами и систематизировать свое существование.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Эссенциализм. Путь к простоте» Это трактат о стиле жизни, где нет места излишествам разного рода. Сочетание ментального эссенциализма и материального минимализма помогает отказаться от бессмысленного потребления, расставить приоритеты, сделать выбор и найти путь к своим истинным желаниям. Благодаря концентрации внимания на важном мы можем получить от жизни все.

«Жизнь без усилий» Лео Бабаута

Почему читаем (комментарий Ксении) : Как перестать делать то, что мы ненавидим, и навсегда отказаться от ожиданий? Об этом рассказывает Лео Бабаута, который к тому же ведет чрезмерно увлекательный и информативный блог Zen Habits.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Жизнь без усилий» Основная идея книги заключается в том, чтобы научиться отличать наши естественные потребности от желаний и стремлений, которые навязаны социумом. Все логично: если мы распознаем и уничтожим фальшивые нужды, то нам не понадобится прилагать усилия, чтобы их удовлетворить.

«Линкольн в бaрдо» Джордж Сондерс

Почему читаем (комментарий Ксении) : Историческая фантасмагория Сондерса поражает читателя своей причудливостью мгновенно, как удар электрическим током. В тяжелое время гражданской войны правитель Линкольн приглашает на светский раут всю политическую элиту того времени, а его маленький сын умирает от тифа в соседних покоях.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Линкольн в бaрдо» Но отдав Богу душу, малец не канул в Лету, а застрял между жизнью и смертью. К тому же он прихватил своего влиятельного папу в бардо дхармы. Тут и начинается настоящее разгулье сверхъестественного. Но смысл повествования все же сконцентрирован на утрате близкого человека и на том, как невыносимо сложно это пережить. Даже если ты — один из лучших президентов Америки за всю историю.

Орхан Памук, Фицджеральд, Шодерло де Лакло и Анри Труайя

«Рыжеволосая женщина» Орхан Памук

Почему читаем (комментарий Ксении) : Достойное чтиво для любителей пофилософствовать. Юный и свободный Джем Челик влюбляется без памяти в некую рыжеволосую особу, чтобы встретить ее снова, но только вечность спустя.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Рыжеволосая женщина» И во время его томительного и утомительного ожидания происходит много всего занимательного. Тут бери что угодно: древнегреческая мифология, библейские аллюзии, раскаленное стамбульское солнце и животрепещущая интрига. Но осознание любви и тема отцов и детей, пожалуй, становятся основным мотивом романа. Многослойный сюжет и небывалая простота изложения делают роман легким, но ярким и потрясающим.

«Ночь нежна» Френсис Скотт Фицджеральд

Почему читаем (комментарий Ксении) : Нежна ли ночь? Не думаю. По крайней мере эта ночь оказалась темной и жестокой для главных героев книги, особенно учитывая, что роман отчасти биографический.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Ночь нежна» Успешный врач-психиатр, его жена, его любовь и шизофрения, казалось бы, тривиальный любовный треугольник и щепотка драмы. Как бы не так! Фицджеральд изрядно потрудился, чтобы основной сюжетной линией оказалось моральное разложение личности, абсолютная потеря индивидуальности и глубокая трагедия человека, который утопил свои амбиции и желания в бокале шампанского под оглушающие звуки джаза и оваций.

«Опасные связи» Шодерло де Лакло

Почему читаем (комментарий Ксении) : Скандальный роман для Франции того времени, написанный в эпистолярном жанре, когда-то сильно повредил мою детскую психику. Это произведение обнажает самые неприятные и коварные стороны скучающей аристократии.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Опасные связи» Маркиза де Мертей и Виконт де Вальмон плетут неприятные интриги и организовывают заговоры против молодой и наивной Сесиль де Воланж, но такой безнравственный образ жизни заканчивается для них печально. Порок наказан, добродетель восторжествовала. Занавес.

«Екатерина Великая» Анри Труайя

Почему читаем (комментарий Ксении) : Женщина, которая объяла весь мир непреклонным характером, мужественностью и блестящим интеллектом. Писатель-историк изрядно потрудился, чтоб не спекулировать фактами и не превращать жизнь великой царицы в бульварное чтиво.

Нажмите, чтобы продолжить читать о книге «Екатерина Великая» Перед нами предстает юная Фредерика-София, которая номинально приехала на чужбину обвенчаться с цесаревичем и усердно плодить наследников. Но ее амбициозные чаяния и запредельная жажда власти изменили ход истории. И ей удалось воплотить все свои самонадеянные планы: беспрепятственно управлять державой, горячо поддерживать французских либералов и тратить состояния на бесконечных любовников.

Знаете, что кто-то из известных белорусов тоже пишет в своих соцсетях о книгах? Расскажите нам об этом (инструкция, как связаться с редакцией, здесь ).

Читайте также

Фотофакт: фотосессия Ксюши Ситник с острова Пхукет

Все бесплатные события в Минске по одной ссылке

***

23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live . Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.