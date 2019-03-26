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В Беларуси изменили законодательство о соцстраховании: кого это затронет?
Документ вносит изменения в несколько нормативных актов.
Изменения внесены в Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569.
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В Беларуси внесли изменения в законодательство о социальном страховании.
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