В Беларуси ввели новые правила возмещения командировочных. Обзор основных изменений

В Беларуси с 23 марта ввели изменения в назначение и выплату командировочных. Среди новшеств — подняли размеры суточных (как по стране, так и в некоторые страны), внесли изменения в возмещение расходов на аренду жилья и на проезд, сделали необязательным письменный отчет о поездке. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новшества ввели для тех, кто отправляется в рабочие поездки.



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Как работникам будут возмещать расходы на проезд

Теперь работникам как в командировке по стране, так и за границей смогут возмещать расходы на проезд, если он в личных целях задержался в поездке. Проще говоря, можно отправиться в командировку раньше или вернуться из нее на несколько дней позже, если нужно задержаться по личным делам. При этом наниматель оплатит стоимость билетов (которые и так нужно было бы покупать, но на другие даты). Главное условие — лишние дни в командировке выпадать на выходные дни, государственные и праздничные дни, но не на рабочие. К примеру, если рабочая поездка запланирована на три дня — с понедельника по среду, то можно выехать в субботу или воскресенье. И наниматель оплатит билет.

Если не предоставить подтверждающие документы о тратах на проезд, то ниманиматель возместит только 0,1 базовой величины - 2,55 рубля.

Но есть нюанс — расходы на жилье и суточные за «лишние» дни не будут выплачиваться.

Еще одно изменение — наниматели смогут возмещать расходы на поездки на такси, а также на аренду автомобиля за границей. Но для этого нужно предоставить подтверждающие документы.

При командировании за границу предусмотрена возможность пользоваться такси для трансфера до вокзала, аэропорта или пристани, а также с вокзала, аэропорта или пристани к месту отправления, назначения и пересадок на внутренних линиях железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного транспорта.

Нанимателям не нужно возмещать расходы на билеты, которые предоставила принимающая сторона. При этом работнику в таком случае не требуется представлять нанимателю подтверждающие документы.

Выплачивать деньги на проезд также не нужно, если командированному работнику предоставлены средства передвижения или он имеет право бесплатного проезда.

В Беларуси повысили размеры командировочных по стране — до 9 рублей в сутки, а также в некоторые страны. Ранее суточные за однодневную командировку составляли 3,5 рубля, а за двухдневные и более продолжительные — 7 рублей в сутки. Также изменились размеры суточных при командировках в некоторые страны. К примеру, при рабочей поездке в Австрию ранее выплачивали 50 евро суточных, сейчас — 60. Для Австралии эта сумма выросла с 70 до 90 австралийских долларов. Если работник едет в командировку за счет принимающей стороны, которая берет на себя расходы по питанию и по проезду по стране, то компании не нужно выплачивать суточные (за исключением времени нахождения в пути). За время нахождения в пути суточные выплачиваются полностью от установленной нормы

Что изменилось при возмещении расходов на проживание

Изменили также схему возмещения расходов по найму жилого помещения — теперь выплаты зависят от населенного пункта. К примеру, в областных центрах и Минске сумма возмещения составляет теперь 50 рублей, в райцентрах — 25 рублей, в остальных населенных пунктах — 20 рублей. При этом командированным не нужно предоставлять подтверждающие документы.

Подтверждающие документы нужны только в том случае, если сумма превышает установленные лимиты. Но сумма возмещения в таком случае не может превышать стоимость одноместного номера в гостинице проживания. Это требование касается как командировок по Беларуси, так и за границу. При этом по некоторым странам повысили максимальную планку по сумме, которую можно потратить на проживание. К примеру, для Австрии — со 100 до 130 евро, для Аргентины — со 120 до 135 долларов, для Болгарии — с 90 до 105 евро.

Ранее расходы по найму жилья в командировке возмещали в пределах стоимости одноместного номера в гостинице. Но обязательно требовались подтверждающие документы. А если не было подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения документов, то выплачивалось 2,55 рубля.

При оплате или фактическом предоставлении принимающей или направляющей стороной жилого помещения за границей возмещение расходов по найму жилого помещения не производится.

Что изменилось для водителей-международников

Некоторые изменения касаются возмещения расходов при направлении в командировку водителей, которые осуществляют международные автомобильные перевозки. Правила, по которым эти специалисты отправляются в рабочие поездки, прописали в отдельной главе. Здесь указана сумма компенсации расходов на проживание и суточных без предоставления подтверждающих документов:

за время нахождения в пределах Беларуси — не более пятикратного размера, но не менее однократного размера суточных (то есть от 9 до 45 рублей);

за время нахождения за границей — до 150 евро включительно, но не менее 25 евро.

При этом конкретный размер и порядок расчета общей выплаты в сутки должен определять наниматель.

Что еще изменилось для нанимателей

Нанимателям разрешили по своему усмотрению устанавливать задание на командировку, а также запрашивать письменный отчет по его выполнению и сроках предоставления.

Для нанимателей также исключили необходимость вести журнал учета работников, которые отправляются в командировки. Раньше это нужно было делать в обязательном порядке.

Распространяются ли новые правила на тех, кто отправился в командировку до изменений?

Постановление Совмина № 176 вступает в силу с 23 марта этого года. Действие документа распространяется на работников, которых направили в командировку с этой даты. Если работник сейчас находится в рабочей поездке, в которую отправился до 23 марта, то его будут окончательно рассчитывать по старым правилам.