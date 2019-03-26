Наше здоровье в наших руках

К сожалению, многие из нас начинают задумываться о собственном здоровье, когда оно начинает нас подводить. С целью напомнить людям о самом важном в жизни, в фойе Кобринского райисполкома специалисты Кобринской центральной районной больницы и Кобринского зонального центра гигиены и эпидемиологии провели совместную акцию, направленную на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов у людей трудоспособного возраста.





Акция привлекла не только работников учреждения. Посетители также смогли получить консультации у специалистов – здесь вели приём кардиолог и невролог, которые на месте могли скорректировать приём лекарственных препаратов или выписать новое назначение. Можно было сделать и кардиограмму.

Работники учреждения могли сдать развёрнутый и общий анализ крови, который проводился лаборантами вакутейнерами – специальными вакуумными пробирками.

Медики измеряли уровень артериального давления, давала рекомендации по ведению здорового образа жизни. Кроме того, здесь можно было получить всю необходимую информацию и о программе скрининга, выдавались специальные пробирки для забора анализов на колоректальный рак.

Как рассказала врач-валеолог Кобринской центральной районной больницы Светлана Васильева, некоторые обследованные впервые узнали о своих проблемах, втом числе связанных с повышенным давлением. Всего обследование прошли около 50 человек. В дальнейшем такие акции продолжатся.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото автора.