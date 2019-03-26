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Белорусская федерация киберспорта определит сильнейшего игрока в FIFA 19
27.03.2019 13:46 — Разное | Аргументы и факты
Во вторник 26 марта завершились открытые отборочные МЭТА’19. FIFA 19 — киберспортивного турнира, организованного Белорусской федерации киберспорта. Несмотря на невысокую популярность дисциплины среди белорусских игроков (в сравнении с Dota 2 и CS:GO), сами квалификации отметились повышенным вниманием — около 60 любителей футбольного симулятора выказали интерес к играм отборочных. Всего за 6 дней ими было проведено более 100 матчей.
К слову, принять участие в турнире изъявили желание не только молодые «фиферы», но профессиональные белорусские игроки: Илья Шиманский (Nemiga Gaming), Константин Кетько (FCDB Esports), Денис Крумкачев (ФК «Минск»), не раз представлявшие Беларусь на международной киберспортивной арене. Полный список участников МЭТА’19 выглядит следующим образом:
Финал чемпионата состоит из двух этапов: группового и плей-офф. Участников соревнований разделят на 4 группы по 4 игрока в каждой. По результатам этапа лишь двое из группы пройдут в заключительную стадию и поборются за главные призы турнира: победитель получит 550 рублей, серебряный и бронзовый призеры заработают 325 и 225 рублей соответственно.
МЭТА’19. FIFA 19 пройдет в это воскресенье 31 марта на базе фан-дома ХК «Динамо-Минск» (пр-т Победителей, 84). Для тех же, кто предпочитает домашний просмотр турнира, Белорусской федерацией киберспорта будет организована онлайн-трансляция на платформах
Партнерами МЭТА’19. FIFA 19 выступят Альфа-Банк, букмекерская компания «Пари-Матч», производитель игровых мониторов компания LG, компании Omen, HyperX, DxRacer, Joma, MediaCube, энергетический напиток Monster.
Информационные партнеры: Onliner.by, БелТА, Relax.by, еженедельник Аргументы и факты, телеканалы Беларусь 5 и MIНСК ТV.
Отдельно Белорусская федерация киберспорта благодарит компанию
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Белорусская федерация киберспорта — организация, содействующая развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года и за время существования провела более пятнадцати киберспортивных мероприятий.
МЭТА — серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей МЭТА является популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов. Матчи финала турнира можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе ВКонтакте, Twitch и на телеканале MIНСК TV.
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31 марта при информационной поддержке еженедельника «Аргументы и факты» состоится финал киберспортивного турнира МЭТА’19. FIFA 19
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