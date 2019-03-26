Белорусская федерация киберспорта определит сильнейшего игрока в FIFA 19

Во вторник 26 марта завершились открытые отборочные МЭТА’19. FIFA 19 — киберспортивного турнира, организованного Белорусской федерации киберспорта. Несмотря на невысокую популярность дисциплины среди белорусских игроков (в сравнении с Dota 2 и CS:GO), сами квалификации отметились повышенным вниманием — около 60 любителей футбольного симулятора выказали интерес к играм отборочных. Всего за 6 дней ими было проведено более 100 матчей.

К слову, принять участие в турнире изъявили желание не только молодые «фиферы», но профессиональные белорусские игроки: Илья Шиманский (Nemiga Gaming), Константин Кетько (FCDB Esports), Денис Крумкачев (ФК «Минск»), не раз представлявшие Беларусь на международной киберспортивной арене. Полный список участников МЭТА’19 выглядит следующим образом:

Абрамчик Александр

Вечорко Артур

Волович Артем

Горшунов Глеб

Кетько Константин

Крумкачев Денис

Насонов Дмитрий

Нестеров Евгений

Привалов Всеволод

Редько Степан

Романовский Дмитрий

Сувейко Александр

Чичёв Евгений

Шалимо Евгений

Шиманский Илья

Шиманский Петр.

Финал чемпионата состоит из двух этапов: группового и плей-офф. Участников соревнований разделят на 4 группы по 4 игрока в каждой. По результатам этапа лишь двое из группы пройдут в заключительную стадию и поборются за главные призы турнира: победитель получит 550 рублей, серебряный и бронзовый призеры заработают 325 и 225 рублей соответственно.

МЭТА’19. FIFA 19 пройдет в это воскресенье 31 марта на базе фан-дома ХК «Динамо-Минск» (пр-т Победителей, 84). Для тех же, кто предпочитает домашний просмотр турнира, Белорусской федерацией киберспорта будет организована онлайн-трансляция на платформах «ВКонтакте» , Twitch , а также на телеканале MIНСК ТV. Начало в 13:00.

Партнерами МЭТА’19. FIFA 19 выступят Альфа-Банк, букмекерская компания «Пари-Матч», производитель игровых мониторов компания LG, компании Omen, HyperX, DxRacer, Joma, MediaCube, энергетический напиток Monster.

Информационные партнеры: Onliner.by, БелТА, Relax.by, еженедельник Аргументы и факты, телеканалы Беларусь 5 и MIНСК ТV.

Отдельно Белорусская федерация киберспорта благодарит компанию MyDevice , предоставившую игровые приставки PS4 на время проведения чемпионата.

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Белорусская федерация киберспорта — организация, содействующая развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года и за время существования провела более пятнадцати киберспортивных мероприятий.

МЭТА — серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей МЭТА является популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов. Матчи финала турнира можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе ВКонтакте, Twitch и на телеканале MIНСК TV.