Не попасть в «сети»

Все большей «популярностью» в настоящее время пользуются хищения путем использования компьютерной техники. С помощью достижений цивилизации несознательные граждане завладевают деньгами излишне беспечных людей.





Так, неустановленный преступник, завладев реквизитами банковской карты городокчанки, похитил со счета 63 руб. В отношении злоумышленника следователем РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 — хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации. Неизвестному гражданину грозит штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

В текущем году следователями возбуждено девять уголовных дел по ст.212.

Чтобы не стать легкой добычей для преступников в соцсетях, которые, к слову, также активизировались в последнее время, помните:

— если пришло сообщение, что вы выиграли приз в конкурсе, в котором вы не участвовали, не переходите по сомнительным ссылкам, не указывайте логин и пароль от персональных страниц в соцсетях;

— если к вам посредством сетей обращаются знакомые с просьбой о переводе денежных средств, убедитесь, что они нуждаются в помощи: позвоните и спросите об этом напрямую;

— при обнаружении банковской карты не выкладывайте ее фото в соцсети, отнесите ее в банк;

— не сообщайте никому пин-код от своей карты;

— не используйте WI-FI в общественных местах для входа в интернет-банкинг и оплаты товаров или услуг в интернете;

— если вам пришло сообщение о необходимости уплаты штрафа за просмотр видео-файла или сайта от имени правоохранителей, не делайте этого сразу. Обратитесь в правоохранительные органы и проверьте подлинность данной информации.

Эти элементарные правила безопасности помогут вам сохранить денежные средства в целости, а нервы — в покое.

Любовь ШЛЕЙКО