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Пырнул ножом парня на спортивной площадке. В Лиде сотрудниками милиции задержан подозреваемый в особо злостном хулиганстве (видео)

27.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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Пырнул ножом парня на спортивной площадке. В Лиде сотрудниками милиции задержан подозреваемый в особо злостном хулиганстве (видео)

По версии правоохранителей молодой человек 2001-го года рождения беспричинно ударил ножом в бедро малознакомого парня. Инцидент произошел вечером на одной из местных спортивных площадок. 

Установлено, что там отдыхало несколько компаний. Потерпевший решил познакомиться со своим обидчиком, тот оказался не против и назвался сначала “Русиком”, а потом “Валерой”. Параллельно спросил: хочешь узнать, почему меня называют именно так? Собеседник кивнул утвердительно, а подозреваемый достал из кармана нож и, ничего не говоря, стукнул им парня в область бедра.

Пострадавший вынужден был обратиться в больницу, где сообщил, что напоролся на штырь, когда перелазил через забор. Из медучреждения сообщение о возможном криминальном характере полученной травмы поступило в милицию, где, в итоге, установили, что на самом деле произошло.

Учитывая то обстоятельство, что нападавший использовал нож, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.339 УК РБ. В общении с сотрудниками органов внутренних дел подозреваемый сообщил, что не предполагал, что такие неблагоприятные последствия могут наступить, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Статья 339. Хулиганство

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) - (в ред. Законов Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З, от 20.04.2016 N 358-З) наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

 
Теги: знакомства
 
 
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По версии правоохранителей молодой человек 2001-го года рождения беспричинно ударил ножом в бедро малознакомого парня. Инцидент произошел вечером на одной из...
 
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