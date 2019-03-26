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В Лиде мужчина забыл закрыть автомобиль и лишился кошелька с валютой (видео)
Все знают простое правило – если есть замок, то его необходимо закрывать, и не важно где он находится: в двери автомобиля либо квартиры, на сарае, почтовом ящике…
Этим простым правилом пренебрег лидчанин 1995-го года рождения, которые оставил открытым свой автомобиль, пусть и ненадолго. Этим благоприятным обстоятельством воспользовался проходивший мимо нечистый на руку человек, которому в этом вечер улыбнулась удача: в салоне был кошелек, а в нем сто долларов США.
Эти деньги вряд ли сильно упрочили финансовое положение злоумышленника, а вот неблагоприятные последствия он себе нажил. Уголовное дело возбуждено по статье “кража”. Как только потерпевший обратился в милицию, были проведены соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, и “по горячим следам” сыщики установили личность подозреваемого.
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Все знают простое правило – если есть замок, то его необходимо закрывать, и не важно где он находится: в двери автомобиля либо квартиры, на сарае, почтовом ящике… ...
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