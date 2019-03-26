С 1 апреля по 30 мая в Гродненской области запрещается лов всех видов рыбы. Но есть исключения





В соответствии с пунктом 105 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства лов всех видов рыбы в Гродненской области запрещается с 1 апреля по 30 мая.

Исключением является лишь любительское рыболовство, осуществляемое рыболовом одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду), а также запрещается использование маломерных судов и судов с двигателями.

Как сообщил Lida.info и.о. начальника Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Гросс, в весенний сезон охоты разрешается использовать маломерные суда без двигателей для установки (снятия) подсадных уток, профилей, чучел и подъема добытой дичи.