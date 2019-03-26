Минское «Динамо» в рейтинге клубов КХЛ опустилось на 2 строки, «Йокерит» возглавил список

На заседании совета директоров КХЛ был представлен предварительный рейтинг клубов лиги, сообщает официальный сайт КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лидером рейтинга является финский «Йокерит», замыкает список владивостокский «Адмирал».

Как уже сообщалось, на совете директоров КХЛ принято решение не исключать никого из 25 участников чемпионата в сезоне-2018/19.

Участникам заседания были представлены параметры оценки клубов по итогам регулярного чемпионата. Комплексная оценка является вспомогательным инструментом совета директоров для принятия решения по составу участников чемпионата, а не автоматической системой отсева.

Провалившее регулярный чемпионат минское «Динмо» в обновленном рейтинге опустилось на 2 строки и занимает сейчас 13-е место среди 25 клубов.



Фото: khl.ru

Наибольший рост показало рижское «Динамо», поднявшееся на семь строк. На первое место поднялся финский «Йокерит», опередивший ЦСКА и СКА. Наибольшее падение у «Сибири» и «Сочи» — по шесть и пять мест соответственно. Итоговые данные и подробная информация по изменению каждого из параметров оценки будут приведены 28 мая во время совещания руководителей клубов.

Рассмотрев все материалы от лиги, совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов. Совет директоров посчитал, что исключение клубов, которые находятся на крайних точках географии КХЛ, может негативно повлиять на формирование дивизионов и на дальнейшее развитие лиги. Как следствие, совет директоров поручил создать рабочую группу, которая изучит вопросы структуры дивизионов при расширении географии КХЛ.