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У Белорусской федерации футбола новый председатель

27.03.2019 13:52 — Разное | Ежедневник  
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У Белорусской федерации футбола новый председатель

фото: belta.by

Новым председателем ассоциации "Белорусская федерация футбола" избран депутат Палаты представителей полковник Владимир Базанов.

За него проголосовали участники отчетно-выборной конференции АБФФ, которая проходила в минском Доме футбола.

Базанов сменил премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, который руководил федерацией футбола с 2011 года.

Новый руководитель является председателем областной общественной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», членом совета и президиума областной общественной организации «Белая Русь».

Входит в депутацию Национального собрания Республики Беларусь в Парламентском собрании Союза Беларуси и России, является членом Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, пишет tut.by.

В 2010−2012 годах был председателем футбольного клуба «Динамо-Брест». В первом сезоне под его руководством динамовцы заняли 5-е место в чемпионате страны (Базанов пришел в клуб в середине года).

 
Теги: Брест
 
 
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Новым председателем ассоциации "Белорусская федерация футбола" избран депутат Палаты представителей полковник Владимир Базанов.
 
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