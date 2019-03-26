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Идеальный блондин. В чем феномен Дэвида Бекхэма?

27.03.2019 14:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Идеальный блондин. В чем феномен Дэвида Бекхэма?
Благодаря таланту и труду можно подняться из самых низов. © / Фото из открытых источников
  • В юности моим самым любимым спортсменом был Дэвид Бекхэм. Мне кажется, у него нет отрицательных сторон: при всей своей привлекательности и популярности это верный муж и заботливый отец четверых детей. А чем он сейчас занимается? Правда ли, что стал звездой подиумов и демонстрирует одежду? Е. Лавневская, Минск

В чем феномен Дэвида Бекхэма? Не поверите: знатоки из разных сфер периодически соревнуются в определении сильных сторон этого идеального для многих человека. 

Например, Жан-Ноэль КАПФЕРЕР, преподаватель, европейский эксперт по брендам, несколько лет назад сформулировал следующее:

- Влияние Бекхэма выходит далеко за рамки футбола, и именно с этой точки зрения он представляет собой такой необычный феномен. Платини воздействовал только на футбольные круги, тогда как Бекхэм обращается к молодежи во всем мире, к мужчинам и женщинам. Он символизирует изменение нравов, отход от концепции мужчины-мачо. Он так влияет на молодежь, потому что молодой человек находится в процессе становления, построения жизни. И Бекхэм дает ему надежду. Он говорит, что благодаря таланту и труду можно подняться из самых низов, найти красивую жену, заработать деньги, заставить крутиться вокруг себя самые престижные мировые бренды.

Пример верности

Идеальный блондин. В чем феномен Дэвида Бекхэма? Отар Кушанашвили: Бекхэму – 40. А миллионов вчетверо больше
Все эти рассуждения, конечно, прекрасны. Но все же Бекхэма любят не за красивые глаза и успешность (хотя этого не отнять), а за поступки. Представительницы прекрасной половины человечества не скрывают, что мечтают именно о таком спутнике жизни: верном, не разменивающемся на «юбки», а готовом состариться рядом с одной женщиной – любимой и неповторимой. Тьфу-тьфу-тьфу, лишь бы не сглазить. Пока, несмотря на слухи, сплетни, оговоры, чета Бекхэмов вместе и не дает злопыхателям поводов ввернуть язвительное: «А что мы говорили?»

Хотя где-то около полугода назад «тучи» появились, и масла в огонь подлил сам Дэвид! На австралийском телешоу бывший футболист заявил, что чем дольше люди находятся в браке, тем сложнее становятся их отношения.

- Когда люди женаты столько, сколько мы, это всегда становится тяжелой работой, возникают определенные трудности, - сказал Дэвид БЕКХЭМ. И к его словам сразу прицепились: мол, знаменитая семейка «дала трещину». Зря. Потому что кому, как не Дэвиду, известно, что нужно делать для того, чтобы брак был счастливым! Кстати, звездная пара в нынешнем году отметит 20-летие семейных отношений.

Идеальный блондин. В чем феномен Дэвида Бекхэма?
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Всегда вместе

Чем же сейчас занимается Бекхэм? Он действительно завсегдатай модных показов, но это легко объяснимо, ведь его жена – известный дизайнер. Любящий супруг и все четверо детей всегда в первых рядах на показах Виктории. А еще 43-летний Дэвид Бекхэм не из тех, кто боится экспериментов: поклонники видели звезду и бывшего профессионального футболиста с ирокезом, пучком, а недавно - и с макияжем глаз. Изумрудные тени и черная подводка, розовая рубашка, пиджак и татуировка в виде розы — таким мистер Бекхэм предстал на январской обложке Love. Это действительно своего рода эксперимент, проверка на восприимчивость к креативу, потому что в увлекательном видео, рассказывающем об этой акции, супруг Виктории Бекхэм признается, как он обрел уверенность в себе:

Идеальный блондин. В чем феномен Дэвида Бекхэма? Не верю! Дэвид Бекхэм и ещё 9 футболистов, ставших актёрами

- Я всегда был тем «ребенком в углу», который никогда ничего не говорил. Однако я знал, что, когда я выхожу на поле, сразу становлюсь уверенным в себе. Это было единственным, чего я когда-либо хотел: стать профессиональным футболистом.

Но не стоит думать, что сегодня Бекхэм весь «в гламуре». Отследить его благотворительную и общественную деятельность можно по соцсетям. Сейчас, например, Дэвид занят привлечением внимания к проблеме бедности во всем мире, а также сбором необходимых средств для организации помощи молодежи и детям из бедствующих стран.

 
Теги: Минск
 
 
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В чем феномен Дэвида Бекхэма? Не поверите: знатоки из разных сфер периодически соревнуются в определении сильных сторон этого идеального для многих человека.
 
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