Брестчан приглашают навести порядок в Брестской крепости

30 марта в 12:00 неравнодушных и небезучастных брестчан приглашают принять участие в добровольной уборке в районе «Южных ворот» Брестской крепости. С собой необходимо прихватить прочные, вместительные пакеты для мусора и перчатки. Для наших местных вело любителей это замечательная возможность покатать с пользой.





А начало было таким. В адрес информационного портала «БрестСИТИ» пришло следующее послание от Дмитрия: «Я сам из Литвы. В Бресте полтора года по работе. Много катаюсь на велосипеде, и особенно сейчас по весне нахожу очень много мусора. Я начал один понемногу убирать, но меня на много не хватит))) Помогите информационной поддержкой подтянуть народ. Определим места скопления мусора, распределим людей, договоримся о вывозе мешков с мусором и т.д. Может получиться хорошая добрая акция. Никакой политики естественно»





«Так, мои знания «мусорных» мест ограничиваются моими веломаршрутами - продолжает Дмитрий. Примерно обозначил на карте, где точно есть что убирать»:









Затем информацию передали в адрес Брестского городского молодежного общественного объединения «Наследие», которое, в свою очередь, поддержав инициативу, связалось с руководителем Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петром Ивановичем Брыш. Не смотря на то, что начальник инспекции пребывает в отпуске, Петр Иванович согласился сам осмотреть место уборки и оказать необходимую помощь с вывозом мусора. Таким образом, у спонтанной экологической акции появился официальный статус.





Приглашаем конечно же в первую очередь людей мобильных, на велосипеде (есть возможность зарегистрироваться на Международную акции «30 дней на велосипеде» и получить карточку участника), личном транспорте, впрочем, до места сбора можно добраться и на таксичке. Было бы желание и возможность провести время с пользой и в хорошей компании таких же неравнодушных. Разумеется, необходимо помимо прочего позаботится о легком перекусе, термос с чаем, воду. И конечно же хорошее, позитивное настроение.









До встречи!

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