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Брестчан приглашают навести порядок в Брестской крепости

27.03.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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30 марта в 12:00 неравнодушных и небезучастных брестчан приглашают принять участие в добровольной уборке в районе «Южных ворот» Брестской крепости. С собой необходимо прихватить прочные, вместительные пакеты для мусора и перчатки. Для наших местных вело любителей это замечательная возможность покатать с пользой.

Брестчан приглашают навести порядок в Брестской крепости

А начало было таким. В адрес информационного портала «БрестСИТИ» пришло следующее послание от Дмитрия: «Я сам из Литвы. В Бресте полтора года по работе. Много катаюсь на велосипеде, и особенно сейчас по весне нахожу очень много мусора. Я начал один понемногу убирать, но меня на много не хватит))) Помогите информационной поддержкой подтянуть народ. Определим места скопления мусора, распределим людей, договоримся о вывозе мешков с мусором и т.д. Может получиться хорошая добрая акция. Никакой политики естественно»

Брестчан приглашают навести порядок в Брестской крепости

«Так, мои знания «мусорных» мест ограничиваются моими веломаршрутами - продолжает Дмитрий. Примерно обозначил на карте, где точно есть что убирать»:

Брестчан приглашают навести порядок в Брестской крепости

Брестчан приглашают навести порядок в Брестской крепости

Затем информацию передали в адрес Брестского городского молодежного общественного объединения «Наследие», которое, в свою очередь, поддержав инициативу, связалось с руководителем Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петром Ивановичем Брыш. Не смотря на то, что начальник инспекции пребывает в отпуске, Петр Иванович согласился сам осмотреть место уборки и оказать необходимую помощь с вывозом мусора. Таким образом, у спонтанной экологической акции появился официальный статус.

Брестчан приглашают навести порядок в Брестской крепости

Приглашаем конечно же в первую очередь людей мобильных, на велосипеде (есть возможность зарегистрироваться на Международную акции «30 дней на велосипеде» и получить карточку участника), личном транспорте, впрочем, до места сбора можно добраться и на таксичке. Было бы желание и возможность провести время с пользой и в хорошей компании таких же неравнодушных. Разумеется, необходимо помимо прочего позаботится о легком перекусе, термос с чаем, воду. И конечно же хорошее, позитивное настроение.

Брестчан приглашают навести порядок в Брестской крепости

Брестчан приглашают навести порядок в Брестской крепости

До встречи!

Координаты для связи: botkind@gmail.com или 8 033 399-10-63 (там же Telegram) или +370 617 51000 (Viber или WhatsApp).

 
Теги: Брест
 
 
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   30 марта в 12:00 неравнодушных и небезучастных брестчан приглашают принять участие в добровольной уборке в районе «Южных ворот» Брестской крепости. С собой...
 
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