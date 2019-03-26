Представлен «разогретый» седан Mercedes-AMG A35 с 306-сильным двигателем

Отделение Mercedes-AMG расширяет гамму своих младших моделей — вслед за показанным прошлой осенью в Париже хэтчбеком A35 представлен родственный седан, который, как ожидается, широкой публике покажут на апрельском автосалоне в Нью-Йорке.





До появления топовой версии A45 это будет самая мощная и динамичная модификация нового седана A-класса. Напомним, что этот автомобиль не является заменой показанной в начале года четырехдверке CLA второго поколения , дополняя существующую гамму компактных моделей Mercedes. Как и исходная «пятидверка», седан A35 оснащается двухлитровой турбо-«четверкой», развивающей 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Предлагается такая версия с 7-ступенчатым «роботом» AMG Speedshift и полным приводом с многодисковой муфтой подключения задней оси.





До 100 км/ч седан A35 4Matic ускоряется за 4,8 секунды (на 0,1 секунды медленнее хэтчбека), максимальная скорость по традиции ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. У ездовой электроники — пять алгоритмов работы: зимний Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual. За доплату предлагается адаптивная подвеска AMG Ride Control.





От базового седана версия AMG отличается иными бамперами, решеткой радиатора со сдвоенной ламелью, более крупными колесными дисками (диаметр — 18 или 19 дюймов), «губой» спойлера на багажной двери, элементом диффузора и парой круглых выхлопных патрубков. В салоне — спортивные сиденья и руль с приплюснутым ободом и специфический для AMG декор.





Европейские продажи седана A35 начнутся осенью этого года по цене немногим менее 50 тысяч евро.