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Представлен «разогретый» седан Mercedes-AMG A35 с 306-сильным двигателем
Отделение Mercedes-AMG расширяет гамму своих младших моделей — вслед за показанным прошлой осенью в Париже
До появления топовой версии A45 это будет самая мощная и динамичная модификация нового седана A-класса. Напомним, что этот автомобиль не является заменой показанной в начале года четырехдверке
До 100 км/ч седан A35 4Matic ускоряется за 4,8 секунды (на 0,1 секунды медленнее хэтчбека), максимальная скорость по традиции ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. У ездовой электроники — пять алгоритмов работы: зимний Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual. За доплату предлагается адаптивная подвеска AMG Ride Control.
От базового седана версия AMG отличается иными бамперами, решеткой радиатора со сдвоенной ламелью, более крупными колесными дисками (диаметр — 18 или 19 дюймов), «губой» спойлера на багажной двери, элементом диффузора и парой круглых выхлопных патрубков. В салоне — спортивные сиденья и руль с приплюснутым ободом и специфический для AMG декор.
Европейские продажи седана A35 начнутся осенью этого года по цене немногим менее 50 тысяч евро.
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Отделение Mercedes-AMG расширяет гамму своих младших моделей - вслед за показанным прошлой осенью в Париже хэтчбеком A35 представлен родственный седан.
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