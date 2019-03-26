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Нацбанк Беларуси нацелен на снижение инфляции до 4% после 2020 года
Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси подготовил несколько предложений по расширению своих функций. По мнению регулятора, это необходимо для поддержания ценовой стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, предлагается устанавливать целевой показатель. Допустимые границы хотят определять ежегодно на трехлетний период. При таком механизме Нацбанк и правительство ежегодно до 1 октября будут вносить этот параметр на утверждение Президенту.
27 марта в Овальном зале Дома правительства прошла рабочая встреча руководства финансового регулятора с депутатами. Обсудили текущее положение финансового рынка, а также совместную работу в секторе монетарной политики.
Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Новый взгляд у Нацбанка и на порядок утверждения основных направлений денежно-кредитной политики. Текущая практика не позволяет подробно описывать предполагаемые действия регулятора. Поэтому хотят закрепить в законодательстве норму, которая даст Нацбанку право самостоятельно принимать направления денежно-кредитной политики. Основой будет служить как раз утвержденный главой государства показатель ценовой стабильности.
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Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси подготовил несколько предложений по расширению своих функций. По мнению регулятора, это необходимо для поддержания...
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