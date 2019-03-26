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Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут
В столице открылся единственный в Беларуси музей археологии. Основную часть экспозиции составляют несколько тысяч уникальных находок, которые удалось обнаружить в самом центре мегаполиса.
Почему эти экспонаты такие ценные, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Это результаты долгих лет исследований, которые начались ещё в 30-ые годы. Остатки уникальных построек столицы найдены в ходе раскопок в 2007 году.
Гармонично вписались в экспозицию старинные фундаменты XVI века. На них установили макет доминиканского монастыря, разместили фрагменты дошедших до нашего времени плиток и кирпичей.
На верхнем ярусе – диорамы с историческими сюжетами. Они посвящены древней флоре и фауне, истории возникновения города на реке Менке и битве на Немиге. Спускаясь по лестнице на нижний уровень музея, посетители оказываются в городе XI века! Торговые ряды, ремесленные мастерские, пекарня и корчма, в которой кто-то из посетителей забыл шляпу. Прогуливаясь по старинным улочкам, можно встретить и местных жителей.
В мастерской сапожника можно увидеть лучшие модели кожаной обуви. В те времена, к слову, и каблуки были кожаными. Подошву укрепляли деревом, берестой и железными подковами.
Культурный слой XVI века сохранил для нашего поколения деревянную дверь от дома, фрагменты пола, вёдра и бочки.
Отдельная тема для музея – бернардинский быт. Ведь именно на его месте несколько столетий назад находился монастырь бернардинцев! С былых времен найдена чернильница XVII века. Но особая гордость музея – письма.
Дополняют экспозицию планы и карты Минска, а также мультимедийные игровые модули «Сундук сокровищ» и «Колодец времени». Обустроены и зоны для занятий: кабинет археологии и уголок юного художника-реставратора. Археологические артефакты близки, как никогда.
Это небольшая палочка, предназначенная для того, чтобы чистить уши. Изготавливались они из самых разных материалов – дерева, кости, металла. Попадаются и медные копоушки. Давным-давно этому предмету домашнего обихода придавали сакральный смысл: считалось, что их звон отпугивает злых духов.
А вот звон колоколов храмов и монастырей, которые располагались на ратушной площади в XV веке, в свою очередь, собирал горожан со всех местечек. Площадь была центром культурной, политической и духовной жизни.
В те времена в Минске было два рынка. Один из них – Верхний, находился именно здесь. Товары на него доставлялись по улице Зыбицкой. Археологи полагают, что большое количество найденных монет разных столетий – результат оживлённой торговли.
Зачастую в сутолоке горожане теряли деньги, украшения и другие мелкие предметы. Нижний рынок находился на нынешней улице Немига. Рядом с тем местом раньше протекала река.
На улочках Верхнего города до сих пор чувствуется дыхание веков. Именно с этой точки в XII веке началось развитие столицы. Вокруг постепенно «выросли» живописные кварталы Троицкого и Раковского предместьев.
Сегодня Музей археологии является частью масштабной реконструкции исторической атмосферы того времени. А уникальные находки учёных восстанавливают картину быта, помогают сохранить историю и традиции предков для будущих поколений.
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В столице открылся единственный в Беларуси музей археологии. Основную часть экспозиции составляют несколько тысяч уникальных находок, которые удалось обнаружить...
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