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Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

27.03.2019 13:58 — Разное | СТВ  
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В столице открылся единственный в Беларуси музей археологии. Основную часть экспозиции составляют несколько тысяч уникальных находок, которые удалось обнаружить в самом центре мегаполиса.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Почему эти экспонаты такие ценные, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Это результаты долгих лет исследований, которые начались ещё в 30-ые годы. Остатки уникальных построек столицы найдены в ходе раскопок в 2007 году.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории г. Минска:
Поскольку эта территория имеет статус историко-культурной ценности Беларуси первой категории, безусловно, должны первоначально работать археологи и проводить спасательные либо наблюдения, либо раскопки.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут


Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Гармонично вписались в экспозицию старинные фундаменты XVI века. На них установили макет доминиканского монастыря, разместили фрагменты дошедших до нашего времени плиток и кирпичей.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

На верхнем ярусе – диорамы с историческими сюжетами. Они посвящены древней флоре и фауне, истории возникновения города на реке Менке и битве на Немиге. Спускаясь по лестнице на нижний уровень музея, посетители оказываются в городе XI века! Торговые ряды, ремесленные мастерские, пекарня и корчма, в которой кто-то из посетителей забыл шляпу. Прогуливаясь по старинным улочкам, можно встретить и местных жителей.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Лидия Маркович:
А более подробно и детально узнать, что же происходило в городе именно в плане ремесла и торговли, можно, заглянув и в гостиный двор. Там собрана коллекция стеклянной посуды, которая была найдена при раскопках Минска, фрагменты штофов и кварт, бутылок, как более поздней тары для хранения жидкостей. Более того, из таких необычных предметов при раскопках Минска на ул. Немига были найдены формы для глазури.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

В мастерской сапожника можно увидеть лучшие модели кожаной обуви. В те времена, к слову, и каблуки были кожаными. Подошву укрепляли деревом, берестой и железными подковами.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Культурный слой XVI века сохранил для нашего поколения деревянную дверь от дома, фрагменты пола, вёдра и бочки.

Отдельная тема для музея – бернардинский быт. Ведь именно на его месте несколько столетий назад находился монастырь бернардинцев! С былых времен найдена чернильница XVII века. Но особая гордость музея – письма.

Лидия Маркович:
Конверт, который адресован Его преподобию, ксёндзу Щербинскому в монастырь бернардинцев в Минске, было вложено 8 писем. Письма житейского содержания: как проходит учёба, получил ли он деньги, а приедет ли он на Пасху. Сообщали о его брате Людвиге, который делает первые успехи в обучении, хотя очень сложно это идёт. Написаны все одной рукой. Полагают исследователи, что писала мама: женский почерк.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Дополняют экспозицию планы и карты Минска, а также мультимедийные игровые модули «Сундук сокровищ» и «Колодец времени». Обустроены и зоны для занятий: кабинет археологии и уголок юного художника-реставратора. Археологические артефакты близки, как никогда.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Лидия Маркович:
Это повседневная история минчуков, менян, минчан через неизвестные находки. Сам маршрут – это такой квест. Посетителю надо будет постоянно отвечать на вопросы. Знаю я эти предметы или не знаю, а что это было. Многие даже, когда говоришь «копоушка», сразу: «А что это?».

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Это небольшая палочка, предназначенная для того, чтобы чистить уши. Изготавливались они из самых разных материалов – дерева, кости, металла. Попадаются и медные копоушки. Давным-давно этому предмету домашнего обихода придавали сакральный смысл: считалось, что их звон отпугивает злых духов.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

А вот звон колоколов храмов и монастырей, которые располагались на ратушной площади в XV веке, в свою очередь, собирал горожан со всех местечек. Площадь была центром культурной, политической и духовной жизни.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Сергей Тарасов, кандидат исторических наук, археолог:
Уся гэта тэрыторыя была забудавана самымі розными будынкамі. Тут былі і афіцыйныя, і адміністрацыйныя будынкі, якія будаваліся пад жытло. Тут ўстаў першы Беларускі тэатр побач з Акадэміяй музыкі, дзе была пастаўлена першая беларуская вопера «Сялянка».

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

В те времена в Минске было два рынка. Один из них – Верхний, находился именно здесь. Товары на него доставлялись по улице Зыбицкой. Археологи полагают, что большое количество найденных монет разных столетий – результат оживлённой торговли.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Зачастую в сутолоке горожане теряли деньги, украшения и другие мелкие предметы. Нижний рынок находился на нынешней улице Немига. Рядом с тем местом раньше протекала река.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Сергей Тарасов:
Знакаміты падарожнік Павел Шпілеўскі цікава апісваў гэты рынак. Там буяла жыццё, прадавалі ўсё, што толькі можна. У тым ліку рыбу, нават асетроў. Пры тым, што тую рыбу, што не змаглі прадаць за дзень, выпускалі зноў у Нямізу – яна шла ў Свіслач, а ў наступны дзень яе лавілі.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

На улочках Верхнего города до сих пор чувствуется дыхание веков. Именно с этой точки в XII веке началось развитие столицы. Вокруг постепенно «выросли» живописные кварталы Троицкого и Раковского предместьев.

Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

Сегодня Музей археологии является частью масштабной реконструкции исторической атмосферы того времени. А уникальные находки учёных восстанавливают картину быта, помогают сохранить историю и традиции предков для будущих поколений.
 
Теги: Минск
 
 
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В столице открылся единственный в Беларуси музей археологии. Основную часть экспозиции составляют несколько тысяч уникальных находок, которые удалось обнаружить...
 
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