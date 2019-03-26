Владимира Базанова избрали новым главой БФФ. Рассказываем, как это было

Новости Беларуси. 27 марта в Минске прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации футбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





По ее итогам выбрали нового председателя. И стал Владимир Базанов, известный по работе в брестском «Динамо». Прежний руководитель Сергей Румас задолго до начала конференции объявил о том, что в любом случае покинет свой пост.





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