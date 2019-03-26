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Лимузин и волк из цветов. Посмотрите, какие необычные клумбы появятся в Минске
Как Минск готовится встретить гостей Вторых Европейских игр, рассказываем в программе
Тюльпаны, хризантемы, бегонии, петунии – целый ансамбль цветочных композиций совсем скоро создаст настоящую симфонию на всех улицах столицы!
Не за горами Вторые Европейские игры, встречать гостей Минск будет во всей красе. В этом году особая честь представлять город выпала Московскому району, ведь именно тут расположилась студенческая деревня – место, где будет жить свыше 6 000 участников соревнований.
В этом году работниками «Зеленстроя» уже высажено более 1 000 деревьев и 2,5 тысячи кустарников. А это значит, что радовать своей красотой природа будет не только пешеходов, но и автомобилистов.
Вдоль транспортных артерий расположились наиболее устойчивые к условиям городской экологии породы деревьев: липа, рябина, клен, берёза.
Трёхуровневые развязки украсят цветущими композициями в виде авто и животных. Границы района будут охранять специальные знаки с кашпо из вьющихся летних петуний.
Свыше 140 тысяч цветов украсят улицы района уже к июню. Ландшафтная группа «Минскзеленстроя» разрабатывает схемы композиций. На каждой клумбе предусмотрено определённое количество цветков. Указывают их сорта и оттенки, которых, к слову, превеликое множество.
В первую очередь, подбирается нужный ассортимент растений. После начинаются земляные работы: с помощью специальной сетки создается контур рисунка. Устанавливается декоративная лента, иными словами, пластиковый бортик, который не позволяет сорнякам навредить цветам и удерживает композицию в нужной форме.
На весенний период обычно выделяют группу из 10 самых опытных специалистов. Именно эти люди работают над оформлением сложных цветочных рисунков.
Заметно преобразится к Играм и парк Павлова. Расширят пешеходные дорожки, в результате чего разделятся потоки пешеходов и велосипедистов. Но главная новость – здесь появится целая аллея!
В планах очистить русло реки и «одеть» её в бетон. После чего будут пробиты две скважины: одна для устройства каскадного фонтана, другая для подпитки реки и поддержания её уровня. «Зеленстрой» Московского района обслуживает 2 парка и 12 скверов. Сегодня их преображение и реконструкция находится на особом контроле. Чтобы сотни тысяч гостей навсегда запомнили наш город зелёным и цветущим!
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Как Минск готовится встретить гостей Вторых Европейских игр, рассказываем в программе «Минск и минчане». Тюльпаны, хризантемы, бегонии, петунии – целый ансамбль...
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