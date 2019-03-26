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«Занимался самолечением». Как распознать рак мозга рассказывают пациенты

27.03.2019 13:41 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Ученые рассказали, по каким симптомам можно распознать рак мозга.  

Как сообщает Plos One, несмотря на развитие современной медицины, рак мозга остаётся серьёзной проблемой. После постановки диагноза лишь 40% пациентов живут более года, и менее 20% – более пяти лет.  

На рак мозга могут указывать усталость, заплетающийся язык, проблемы с памятью и координацией. Также могут быть головные боли и потеря интереса к отношениям, работе и хобби.  

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Исследователи рассказывают, что обычно люди с подобными симптомами не обращаются к врачам, поскольку усталость вполне обычное явление, а ухудшение памяти и нарушение координации списываются на стресс и старение. Если появляются необычные симптомы, но они бывают редко и быстро проходят, то на них тоже не обращается внимание.  

Причиной обращения к врачам обычно служат ослабление зрения, подозрения на инсульт или деменцию. Иногда люди приходят к врачам только после просьб родственников.  

В исследовании Королевского колледжа Лондона были проведены интервью с 39 людьми, которым незадолго до разговора был диагностирован рак мозга. Беседы длились от 45 до 90 минут, все они анонимны. Наиболее распространенными диагнозами были глиобластома (22, 56%) и астроцитома (9, 23%). Ниже приведены фрагменты нескольких интервью. В скобках указывается возрастная группа.  

Семь симптомов, которые могут указывать на развитие рака  

«Когда я пил чай, чашка с одной стороны слегка тряслась. Я подумал, что просто устала рука, не о чем тревожится» (61-70 лет),  

«На моём лице было слабое онемение. Оно было настолько слабое, что я решил не обращать на это внимания» (41-50 лет),  

«Когда вы видите эти симптомы, вы понимаете, что они могут быть связаны с раком. Но они также могут быть связаны с чем-то другим» (61-70 лет),  

«Я стал спать очень много времени. Мне начали говорить, что это признаки депрессии, но я отвечал, что со мной всё в порядке, я просто очень сильно устал» (31-40 лет),  

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«Я не хотел идти к врачу, потому что ожидал услышать что-то вроде: «О, это часть вас» или «Не беспокойтесь об этом»» (41-50 лет),  

«Нас обычно просят не тратить время врача на лёгкие простуды или слабенькие вирусы. Вместо этого советуют заняться самолечением. Именно это я и сделал» (51-60 лет).  

Пациенты рассказывали, что часто откладывали посещение врача, потому что предпочитали определённого человека, у которого лечились уже много раз. Также отсрочки возникали из-за других дел, казавшихся более важными и срочными. В некоторых случаях люди считали, что возникшие симптомы появились вследствие предыдущих заболеваний.  

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Напомним, что рак мозга возникает из-за аномального неконтролируемого деления клеток органа, которые до перерождения являлись нормальными составляющими ткани мозга, лимфатической ткани, кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, гипофиза и эпифиза.  
 
 
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Новости Великобритании. Ученые рассказали, по каким симптомам можно распознать рак мозга.   Как сообщает Plos One, несмотря на развитие современной медицины, рак...
 
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