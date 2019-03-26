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БелАЗ начал испытания карьерных самосвалов в Пакистане
Новости Беларуси. БелАЗ расширяет географию экспорта. Отечественный завод впервые поставил карьерную технику в Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самосвал грузоподъемностью 45 тонн будет работать на цементном производстве. До этого времени основу белорусского машиностроительного экспорта в Пакистан составляли сельскохозяйственные тракторы.
Василий Шостак, первый заместитель директора маркетинг-центра ОАО «БелАЗ»:
Поставка самосвала БелАЗ на рынок этого государства – пример успешного сотрудничества промышленников двух стран и реализации достигнутых ранее договоренностей.
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Новости Беларуси. БелАЗ расширяет географию экспорта. Отечественный завод впервые поставил карьерную технику в Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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