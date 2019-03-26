Euronews снял имиджевый ролик о Минске, в котором нет Октябрьской и Зыбицкой, зато «велодорожки по всему городу»

В преддверии II Европейских игр, которые пройдут уже в июне этого года, Euronews снял имиджевый ролик о Минске. Видео под названием «Минск на низком старте» появилось на Youtube. На этот раз действующие лица – беларуская спортсменка Дарья Домрачева и «Мисс Беларусь» Мария Василевич.

Так как центральной площадкой игр станет «Динамо», который, как мы писали ранее, даже попал в десятку лучших стадионов мира, он – первое, что вошло в кадр. Далее в ролике появляется Дарья Домрачева – с холодными руками, но уверенным английским. Она едет на велосипеде. Спортсменка рассказывает, как любит велосипедные прогулки. Она указывает на «симпатичную» велодорожку, проложенную на набережной у реки Свислочь, и убеждает, что по ней можно проехать весь город.

Дорожка приводит зрителей в Старый город – в компании с той же Дарьей. С ее слов, летом этот район оживляется молодежью: благодаря музыкальным фестивалям с живой музыкой – «прекрасным» джазом и классикой. Про барную Зыбицкую или Октябрьскую улицы Дарья не произносит ни слова. После Домрачева вместе с корреспондентом удаляются в ресторан в «Роял Плаза». Там девушка говорит, что восхищена Минском за то, что в нем много красивых парков.

Следующая героиня – «Мисс Беларусь» и «Мисс Мира-Европа» Мария Василевич, которая без ума от балета в минском Большом театре. Он так же искусно, как Домрачева, владеет иностранным языком. «Ходить на интересные постановки, создавать их – очень популярно у минчан, особенно у молодежи», – констатирует «первая беларуская красавица». В кадре мелькает бар «Карма», но быстро исчезает. Позже Мария знакомит корреспондента с традиционными беларусками блюдами – например, со щукой в панировочных сухарях.

Видео заканчивается словами о том, что предстоящие II Европейские игры для Минска – импульс для развития. И напоминанием: состязания продлятся с 21 по 30 июня.



