НОК утвердил руководителя белорусской делегации на II Европейских играх в Минске

27 марта 2019 года на заседании исполкома НОК Беларуси были утверждены руководители белорусских спортивных делегаций на II Европейские игры 2019 года в Минске и на XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2019 года в столице Азербайджана Баку, сообщает пресс-служба НОК.

Так, шефом миссии на II Европейские игры стал первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.



Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

Соревнования пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня 2019 года.

На XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который состоится с 21 по 27 июля 2019 года в Баку, шефом миссии утвержден начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок.



Дмитрий Довгаленок. Фото: mst.by

На заседании исполкома НОК Беларуси также были подведены итоги по реализации программ Олимпийской солидарности за 2018 год, а также рассмотрены иные вопросы, касающиеся текущей деятельности организации.

Европейские игры — международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. Первые в истории Европейские игры прошли в столице Азербайджана, городе Баку, с 12 по 28 июня 2015 года. В Играх приняли участие 5730 атлетов из пятидесяти стран Европы. Было разыграно 253 комплекта наград в тридцати видах спорта, в одиннадцати из которых разыгрывались лицензии на летние Олимпийские игры 2016 года.

II Европейские игры пройдут в столице Беларуси с 21 по 30 июня 2019 года. На Играх будет разыграно 199 комплектов наград. В соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые будут бороться за медали в 15 видах спорта, 8 из которых станут отборочными на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Соревнования по боксу и дзюдо пройдут в статусе чемпионата Европы.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль (англ. European Youth Olympic Festival, EYOF) — региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов, которые проводятся раз в два года. Летний и зимний фестивали, в отличие от Олимпийских игр, проводятся в течение одного календарного года. Первый летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль состоялся в Брюсселе в 1991 году, первый зимний — двумя годами позже в Аосте. До 1999 года соревнование называлось Европейские юношеские олимпийские дни (англ. European Youth Olympic Days).

Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это было первое олимпийское соревнование исключительно для юношей из европейских стран, возникшее на 19 лет ранее Юношеских Олимпийских игр и на 24 года ранее Европейских игр. Идея создания принадлежит члену МОК Жаку Рогге, желавшему создать для европейского континента собственное мультиспортивное соревнование.

Соревнования для атлетов возрастной группы от 14 до 18 лет пройдут в 2019 году в Баку по 10 видам спорта, в которых примут участие более 3500 спортсменов из 50 стран Европы.

Целью программ Олимпийской солидарности является организация помощи Национальным олимпийским комитетам, признанным МОК. Эта помощь осуществляется в виде программ, совместно разрабатываемых МОК, НОК и международными спортивными федерациями. Приоритетное внимание этих программ направлено на развитие спортсменов, подготовку тренеров и спортивных администраторов, а также пропаганду олимпийских ценностей.

Направления помощи самые разные: проведение технических курсов, выплата стипендий атлетам и тренерам, компенсация участия в Олимпийских играх, издание спортивно-методической, информационной, другой специальной литературы и документации.

НОК Беларуси активно сотрудничает с МОК в рамках реализации программ Олимпийской солидарности по нескольким основным направлениям:

— помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям под эгидой МОК;

— помощь тренерам в целях повышения уровня знаний;

— помощь Национальному олимпийскому комитету в целях решения административных вопросов;

— помощь в реализации культурно-образовательных программ НОК Беларуси;

— помощь НОК для участия в соревнованиях под эгидой МОК.