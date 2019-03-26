ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Память, покаяние. Как белорус разработал и установил памятник жертвам войны

27.03.2019 14:43 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Память, покаяние. Как белорус разработал и установил памятник жертвам войны
www.gwminsk.com

Ветеран труда, пенсионер за особые заслуги Анатолий Васильевич СКАЧЕК уже давно на заслуженном отдыхе. Однако назвать его типичным пенсионером сложно. Он ведет довольно активный образ жизни, а основной своей целью называет исполнение материнского наказа.

«Перед смертью мама просила меня сохранить родовую усадьбу и сделать все возможное, чтобы больше не было войны», - говорит Анатолий Скачек. «АиФ» встретился с Анатолием Васильевичем и узнал о деле его жизни.

НАКАЗ МАТЕРИ

Анатолий Васильевич родился в 1938 году в Пуховичском районе. Когда началась война, отец ушел в партизаны и позже погиб. Мать, чтобы избежать расправы со стороны врагов, вместе с тремя сыновьями отправилась в партизанскую бригаду. Позже вся семья оказалась в концлагере, но, к счастью, вскоре советский народ одержал победу в войне, и узники были освобождены.

В конце 1990-х годов, после смерти матери, Анатолий Скачек начал искать способ увековечить память о детях войны - категории, не меньше других настрадавшейся в те страшные годы. На создание мемориала ушел не один год. Нужно было выполнить все бюрократические процедуры, найти единомышленников и деньги.

На создание монумента Анатолий Скачек потратил средства, которые получил как малолетний узник, а также крупный денежный приз за третье место в лыжном марафоне под Тверью, проходившем в 2004 году. Несмотря на солидный возраст, спорт мужчина не оставляет и сегодня, а за всю жизнь он прошел на лыжах более 115 тыс. км.

СТАРАНИЯ НЕ НАПРАСНЫ

Спустя 15 лет его старания увенчались успехом. Мемориальный знак авторства Анатолия Скачека появился возле средней школы в Пуховичах. На нем изображен кулак с зажатой колючей проволокой - увековечен тот момент, которого невероятно жаждала душа каждого узника, находящегося в немецких застенках: когда удастся схватить колючие прутья, раздвинуть их и выбраться на свободу, а также образы двух матерей, немецкой и советской, кающихся друг перед другом. Дополнена композиция изображением в виде птиц, стремящихся высоко в небо. По словам автора, она глубоко символична и существует вне времени. «Памятник олицетворяет собой в виде птиц свободный полет душ невинно убиенных людей и эволюцию духа мудрости живущих. Настало время народного примирения. Примирения не с врагами и мучителями, а с прошлым, примирения одного народа с другим», - убежден Анатолий Скачек.

УВЕКОВЕЧИТЬ ПОКОЛЕНИЕ

Останавливаться на достигнутом мужчина не собирается. В планах - создание массивного монумента «Арка мудрости». Автор идеи надеется, что она будет установлена в Минске на проспекте Машерова. Кроме того, в замыслах - создание знака, который символизировал бы объединение основных религиозных конфессий Беларуси.

Однако, чтобы реализовать свои идеи, одного желания недостаточно. Анатолий Скачек не боится закрытых дверей и настойчиво добивается своего. При этом констатирует, что без решения высших чинов дела идут не так быстро, как хотелось бы, а добиться личной встречи, к примеру, с президентом в силу разных причин практически невозможно. Хотя, по мнению автора идеи, такая встреча решила бы многие вопросы.

«Мне не нужны деньги или слава. Я лишь исполняю волю матери и хочу увековечить память своего поколения. Если мы забудем об ужасах одной войны, другая не заставит себя долго ждать. Мы должны помнить о тех, кто погиб в те годы, чтобы такое никогда не повторилось», - говорит Анатолий Скачек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Перед смертью мама просила меня сохранить родовую усадьбу и сделать все возможное, чтобы больше не было войны», - говорит Анатолий Скачек. «АиФ» встретился с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пропавшая из больницы в Барановичах 13-летняя пациентка найдена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика