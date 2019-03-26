Память, покаяние. Как белорус разработал и установил памятник жертвам войны

Ветеран труда, пенсионер за особые заслуги Анатолий Васильевич СКАЧЕК уже давно на заслуженном отдыхе. Однако назвать его типичным пенсионером сложно. Он ведет довольно активный образ жизни, а основной своей целью называет исполнение материнского наказа.

«Перед смертью мама просила меня сохранить родовую усадьбу и сделать все возможное, чтобы больше не было войны», - говорит Анатолий Скачек. «АиФ» встретился с Анатолием Васильевичем и узнал о деле его жизни.

НАКАЗ МАТЕРИ

Анатолий Васильевич родился в 1938 году в Пуховичском районе. Когда началась война, отец ушел в партизаны и позже погиб. Мать, чтобы избежать расправы со стороны врагов, вместе с тремя сыновьями отправилась в партизанскую бригаду. Позже вся семья оказалась в концлагере, но, к счастью, вскоре советский народ одержал победу в войне, и узники были освобождены.

В конце 1990-х годов, после смерти матери, Анатолий Скачек начал искать способ увековечить память о детях войны - категории, не меньше других настрадавшейся в те страшные годы. На создание мемориала ушел не один год. Нужно было выполнить все бюрократические процедуры, найти единомышленников и деньги.

На создание монумента Анатолий Скачек потратил средства, которые получил как малолетний узник, а также крупный денежный приз за третье место в лыжном марафоне под Тверью, проходившем в 2004 году. Несмотря на солидный возраст, спорт мужчина не оставляет и сегодня, а за всю жизнь он прошел на лыжах более 115 тыс. км.

СТАРАНИЯ НЕ НАПРАСНЫ

Спустя 15 лет его старания увенчались успехом. Мемориальный знак авторства Анатолия Скачека появился возле средней школы в Пуховичах. На нем изображен кулак с зажатой колючей проволокой - увековечен тот момент, которого невероятно жаждала душа каждого узника, находящегося в немецких застенках: когда удастся схватить колючие прутья, раздвинуть их и выбраться на свободу, а также образы двух матерей, немецкой и советской, кающихся друг перед другом. Дополнена композиция изображением в виде птиц, стремящихся высоко в небо. По словам автора, она глубоко символична и существует вне времени. «Памятник олицетворяет собой в виде птиц свободный полет душ невинно убиенных людей и эволюцию духа мудрости живущих. Настало время народного примирения. Примирения не с врагами и мучителями, а с прошлым, примирения одного народа с другим», - убежден Анатолий Скачек.

УВЕКОВЕЧИТЬ ПОКОЛЕНИЕ

Останавливаться на достигнутом мужчина не собирается. В планах - создание массивного монумента «Арка мудрости». Автор идеи надеется, что она будет установлена в Минске на проспекте Машерова. Кроме того, в замыслах - создание знака, который символизировал бы объединение основных религиозных конфессий Беларуси.

Однако, чтобы реализовать свои идеи, одного желания недостаточно. Анатолий Скачек не боится закрытых дверей и настойчиво добивается своего. При этом констатирует, что без решения высших чинов дела идут не так быстро, как хотелось бы, а добиться личной встречи, к примеру, с президентом в силу разных причин практически невозможно. Хотя, по мнению автора идеи, такая встреча решила бы многие вопросы.

«Мне не нужны деньги или слава. Я лишь исполняю волю матери и хочу увековечить память своего поколения. Если мы забудем об ужасах одной войны, другая не заставит себя долго ждать. Мы должны помнить о тех, кто погиб в те годы, чтобы такое никогда не повторилось», - говорит Анатолий Скачек.