В Гродненской области устанавливается запрет на лов всех видов рыбы, который начнет действовать с 1 апреля и продлится по 30 мая. В эти же сроки нельзя добывать рака узкопалого (длиннопалого).

Следует напомнить, что во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду), с искусственных сооружений (кроме железнодорожных или иных мостов, плотин, у шлюзов, насосных станций и других гидротехнических сооружений).

В случае вылова рыбы, раков, креветок, миног, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также угря и видов рыбы, в отношении которых в соответствии с законодательством установлены ограничения или запреты, такая рыба должна быть выпущена в рыболовные угодья в живом виде.

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение по части 1 статьи 15.35 КоАП Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере от 20 (510 руб.) до 50 (1275 руб.) базовых величин. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму 100 (2550 руб.) и более базовых величин является основанием для возбуждения уголовного дела.

На протяжении всего периода запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами – не только для рыболовства, но и для других целей.

Сроки общего весеннего запрета пересекаются с нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы – щуку, судака, сома. Такую рыбу, пойманную в период запрета на добычу конкретного вида, необходимо отпустить обратно в естественную среду обитания.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните на телефон горячей линии Волковысской МРИ ОЖ и РМ. 8 01512 25000 (25112).

Заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Белов

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