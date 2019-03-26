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Нацбанк планирует снизить инфляцию до четырех процентов после 2020 года
27.03.2019 14:34 — Разное | Ежедневник
Об этом сообщил зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, выступая на встрече с депутатами Палаты представителей.
"Для нашей экономики действующей пятилетней программой цель по инфляции определена на уровне не более 5% (на конец 2020 года). В дальнейшем стоит подумать о возможности ее снижения до 4%", – цитирует слова Сергея Калечица
Он обратил внимание, что развитые страны закладывают инфляцию на уровне 1-3%, а развивающиеся — на уровне 4-5%.
"Ответственные ведомства порой принимают решение о повышении цен на некоторые позиции на 20-30%, и такие решения утверждаются", — констатировал Калечиц. Он подчеркнул, что для обеспечения низкой инфляции необходима тесная координация всех госорганов.
"Удержать инфляцию на уровне 4-5% в разы сложнее, чем снизить ее с двузначных цифр. Поэтому как никогда важны согласованные действия госорганов для обеспечения низкой инфляции", — подчеркнул Калечиц.
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Об этом сообщил зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, выступая на встрече с депутатами Палаты представителей.
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