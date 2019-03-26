Нацбанк планирует снизить инфляцию до четырех процентов после 2020 года





Об этом сообщил зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, выступая на встрече с депутатами Палаты представителей.

"Для нашей экономики действующей пятилетней программой цель по инфляции определена на уровне не более 5% (на конец 2020 года). В дальнейшем стоит подумать о возможности ее снижения до 4%", – цитирует слова Сергея Калечица БелТА.

Он обратил внимание, что развитые страны закладывают инфляцию на уровне 1-3%, а развивающиеся — на уровне 4-5%.

"Ответственные ведомства порой принимают решение о повышении цен на некоторые позиции на 20-30%, и такие решения утверждаются", — констатировал Калечиц. Он подчеркнул, что для обеспечения низкой инфляции необходима тесная координация всех госорганов.

"Удержать инфляцию на уровне 4-5% в разы сложнее, чем снизить ее с двузначных цифр. Поэтому как никогда важны согласованные действия госорганов для обеспечения низкой инфляции", — подчеркнул Калечиц.