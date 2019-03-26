«Пока никто не отказался». Жителям Жодино предложили ежемесячно сбрасываться из зарплаты на субботник

В Жодино власти объявили «городской субботник»: работникам предприятий, ИП и просто жителям города предложили добровольно до конца этого года делать ежемесячные отчисления со своей зарплаты. Деньги, как планируется, пойдут на благоустройство города и на закупку оборудования для городской больницы. Соответствующие письма разослали по организациям. На некоторых из них работников попросили в обязательном порядке сделать отчисления на «субботник» — ежемесячно до конца этого года.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я живу в городе Жодино и работаю на Белазе. Вчера мы получили ведомость, где указано, что ежемесячно до конца года в добровольном порядке нужно сдавать 5 или 10 рублей на помощь городу. Ведомости разослали по многим организациям, — обратился в редакцию один из работников предприятия.

По его словам, уведомления работники получили сегодня утром.

— Начальник пришел и просто положил их на стол. Лично меня не устраивает, что это сбор денег с марта по декабрь текущего года, в течение десяти месяцев. И это не в добровольном порядке, а в принудительном — вплоть до взысканий. Ты не можешь написать сумму в рубль или 50 копеек. Там прикреплена записочка — работникам по 5 рублей, начальникам бюро по 10 рублей, не меньше. Люди возмущаются и высказывают свое недовольство, но пока никто не отказался, — рассказывает работник.

По его словам, такая ситуация не только не Белазе, но и на других предприятиях.

— Знакомый работает в другой организации, там немного другая схема — на протяжении трех месяцев и добровольно. Также человек отдает сумму, которую может себе позволить.

На сайте Жодинского городского исполнительного комитета указано , что это добровольный сбор средств на благоустройство города.

«Cовет руководителей организаций города выступил с инициативой по сбору средств на благоустройство города и укрепление материально-технической базы, в том числе на приобретение медицинского оборудования УЗ «Жодинская центральная городская больница», — сообщает комитет. Комитет поддержал эту инициативу и 15 марта принял решение о добровольном перечислении средств.

Деньги собирают через ежемесячные отчисления из зарплат работников и предпринимателей с марта по декабрь 2019 года.

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