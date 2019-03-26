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«Пока никто не отказался». Жителям Жодино предложили ежемесячно сбрасываться из зарплаты на субботник
В Жодино власти объявили «городской субботник»: работникам предприятий, ИП и просто жителям города
— Я живу в городе Жодино и работаю на Белазе. Вчера мы получили ведомость, где указано, что ежемесячно до конца года в добровольном порядке нужно сдавать 5 или 10 рублей на помощь городу. Ведомости разослали по многим организациям, — обратился в редакцию один из работников предприятия.
По его словам, уведомления работники получили сегодня утром.
— Начальник пришел и просто положил их на стол. Лично меня не устраивает, что это сбор денег с марта по декабрь текущего года, в течение десяти месяцев. И это не в добровольном порядке, а в принудительном — вплоть до взысканий. Ты не можешь написать сумму в рубль или 50 копеек. Там прикреплена записочка — работникам по 5 рублей, начальникам бюро по 10 рублей, не меньше. Люди возмущаются и высказывают свое недовольство, но пока никто не отказался, — рассказывает работник.
По его словам, такая ситуация не только не Белазе, но и на других предприятиях.
— Знакомый работает в другой организации, там немного другая схема — на протяжении трех месяцев и добровольно. Также человек отдает сумму, которую может себе позволить.
На сайте Жодинского городского исполнительного комитета
«Cовет руководителей организаций города выступил с инициативой по сбору средств на благоустройство города и укрепление материально-технической базы, в том числе на приобретение медицинского оборудования УЗ «Жодинская центральная городская больница», — сообщает комитет. Комитет поддержал эту инициативу и 15 марта принял решение о добровольном перечислении средств.
Деньги собирают через ежемесячные отчисления из зарплат работников и предпринимателей с марта по декабрь 2019 года.
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«Пока никто не отказался». Жителям Жодино предложили ежемесячно сбрасываться из зарплаты на субботник
Работники жодинских предприятий получили ведомости, где указано, что они могут добровольно перечислять деньги на благоустройство города до конца года.
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