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Договорились. Беларусь и Польша подписали договор о пенсиях

27.03.2019 15:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Договорились. Беларусь и Польша подписали договор о пенсиях
Фото из открытых источников

Мужу предлагают работу в Польше, но, говорят, пока нет соглашения, согласно которому он бы мог делать перечисления в ФСЗН, чтобы в последующем претендовать на пенсию. Рассматривается ли этот вопрос? О. Горелышева, Гродно

13 февраля 2019 г. в Варшаве в ходе официального визита в Польшу парламентской делегации Республики Беларусь во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем подписан Договор между Республикой Беларусь и Республикой Польша о социальном обеспечении.

Договорились. Беларусь и Польша подписали договор о пенсиях Пенсии в Евразийском экономическом союзе приведут к общему знаменателю?

Со стороны Беларуси договор подписан заместителем министра труда и социальной защиты Валерием Ковальковым, со стороны Польши - заместителем министра семьи, труда и социальной политики Марцином Зеленецким. Как сообщает Министерство труда и социальной защиты, подписание договора - очередной важный шаг в развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в области социального обеспечения. Документ предусматривает регулирование вопросов социальной защиты граждан, работающих (работавших) и проживающих на территориях Республики Беларусь и Республики Польша.

Что в документе

Предметом договора являются отношения по:

  • уплате страховых взносов на обязательное государственное социальное страхование и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
  • назначению и выплате социальных выплат, обусловленных уплатой таких взносов: пособий по временной нетрудоспособности и материнству; пособия по безработице; пенсий; выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; пособия на погребение.

Согласно договору уплата страховых взносов будет производиться в соответствии с законодательством государства, на территории которого гражданин выполняет работу, независимо от места его проживания.

Пенсионное обеспечение предусматривается с учетом принципа пропорциональности: Республика Беларусь и Республика Польша будут назначать пенсию за стаж, приобретенный в соответствии с их законодательством и на их территории. Пенсия будет выплачиваться на территории государства проживания пенсионера.

Договорились. Беларусь и Польша подписали договор о пенсиях
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Иные выплаты

Будут осуществляться  и другие социальные выплаты:

  • пособие по безработице - по законодательству государства проживания;
  • пособия по временной нетрудоспособности и материнству – по законодательству государства, на территории которого лицо застраховано на момент приобретение права на получение таких пособий;
  • выплата в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием – по законодательству государства, которое распространялось на лицо на момент несчастного случая на производстве или выполнения работы, приведшей к возникновению профессионального заболевания;
  • пособие на погребение – по законодательству государства, которое распространялось на лицо на момент его смерти.

Договор вступит в силу после выполнения странами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

В Беларуси такой внутригосударственной процедурой является принятие Закона о ратификации договора.

В целях обеспечения реализации положений договора сторонами ведется работа по заключению соответствующего межведомственного административного соглашения, регулирующего процессуальные и процедурные вопросы взаимодействия компетентных учреждений Беларуси и Польши по назначению и выплате пенсий и других социальных выплат.

 
Теги: Гродно
 
 
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Беларусь и Польша подписали договор о социальном обеспечении.
 
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