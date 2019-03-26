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Базанов: Белорусскому футболу нужен новый импульс. Ага. И сразу попадем на ЧМ

27.03.2019 14:44 — Разное | Партизан  
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Развитию футбола в Беларуси нужно придать новый импульс, основное внимание следует уделить детско-юношескому футболу.



Об этом заявил новый председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов сегодня на отчетно-выборной конференции этой организации в Минске.

По мнению главы АБФФ, детско-юношеский и массовый футбол является основой этой игры. Руководство федерации будет помогать детским футбольным школам в дальнейшем развитии и подготовке будущих профессиональных футболистов. Необходимо стимулировать тренеров, работающих с детьми, чтобы юные игроки приходили в клубы хорошо подготовленными. 

Владимир Базанов подчеркнул, что в детских школах нужно готовить индивидуально сильных футболистов, а не стремиться любой ценой побеждать на детских турнирах. АБФФ совместно с Минспорта и Минобразования планирует решить вопрос о минимизации арендной платы за пользование тренировочными площадками для воспитанников детско-юношеских футбольных школ.

Говоря о футболе высших достижений, председатель АБФФ отметил, что белорусские болельщики заждались хороших результатов от национальной сборной и клубов, которые, за исключением борисовского БАТЭ, неудачно выступают в европейских кубковых турнирах. 


По его мнению, национальная сборная должна бороться за выход в финальные стадии топ-турниров - чемпионатов мира и Европы. Молодежным командам также по силам выходить в решающие раунды крупнейших международных соревнований в своих возрастах.

Что касается чемпионата Беларуси, то его уровень должен быть гораздо выше. Необходимо вернуть зрителей на трибуны стадиона, улучшить работу маркетинговых служб с тем, чтобы доходы футбольных клубов увеличивались.

Владимир Базанов считает, что за последние годы АБФФ сделала немало для развития футбольной инфраструктуры в стране, новое руководство намерено продолжить ее совершенствование, чтобы белорусский футбол вышел на качественно новый уровень. 

 
Теги: Минск
 
 
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Развитию футбола в Беларуси нужно придать новый импульс, основное внимание следует уделить детско-юношескому футболу.
 
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