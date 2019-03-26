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В д. Хоростово Солигорского района взорвался отопительный котёл.
27.03.2019 — Разное | Soligorsk News
20 марта 2019 19:19 1950
В д. Хоростово Солигорского района взорвался отопительный котёл.
20 марта 2019 года в 14-55 в центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС поступило сообщение о взрыве отопительного котла без последующего горения по адресу: Солигорский р-н, Хоростовский с/с, д. Хоростово, ул. Коржа, дом культуры.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что горения нет. При взрыве котла КСТБ-95 (котел стальной твердотопливный бытовой мощностью 95 кВТ) никто не пострадал. На момент взрыва вблизи Дома культуры находился кочегар, 1965 г.р. Мужчина занимался заготовкой дров. К счастью, не пострадал.
Причину взрыва устанавливает межведомственная комиссия. Рассматривается версия о нарушении устройства и эксплуатации котельного оборудования.
По информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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20 марта 2019 19:19 1950 В д. Хоростово Солигорского района взорвался...
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