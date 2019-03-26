|
Форум-фестиваль «Одно сердце» пройдет в Солигорске.
27.03.2019 — Разное | Soligorsk News
20 марта 2019 18:59 720
Форум-фестиваль «Одно сердце» пройдет в Солигорске
6 апреля 2019 года во Дворце культуры города Солигорска состоится Форум-фестиваль «Одно сердце» в рамках инициативы «Жить здорово» проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Авторами инициативы выступают Слуцко-Солигорская епархия и кафедральный собор Рождества Христова г. Солигорска. Фестиваль приурочен к Международному дню здоровья и празднику Благовещения (7 апреля). С этого мероприятия начнется официальный набор участников инициативы «Жить здорово».
Для участия в выставке организаций, презентации своих стендов и выставочного оборудования отправляйте заявки на почту pavel@dobr.by. Заявки и предложения принимаютсядо 2 апреля 2019 года. Для всех участников, заполнивших анкеты самоанализа своего здоровья, будет организована бесплатная «здоровая кофе-пауза».
Программа мероприятия включает в себя несколько этапов:
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 марта 2019 18:59 720 Форум-фестиваль «Одно сердце» пройдет в Солигорске ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)