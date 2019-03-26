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Форум-фестиваль «Одно сердце» пройдет в Солигорске.

27.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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20 марта 2019 18:59 720

Форум-фестиваль «Одно сердце» пройдет в Солигорске

Автор: Эдуард Кидяев.

6 апреля 2019 года во Дворце культуры города Солигорска состоится Форум-фестиваль «Одно сердце» в рамках инициативы «Жить здорово» проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Форум-фестиваль «Одно сердце» пройдет в Солигорске.

Авторами инициативы выступают Слуцко-Солигорская епархия и кафедральный собор Рождества Христова г. Солигорска. Фестиваль приурочен к Международному дню здоровья и празднику Благовещения (7 апреля). С этого мероприятия начнется официальный  набор участников инициативы «Жить здорово».

Время проведения: с 11:00 до 16:00.
Регистрация участников: с 11:00 в фойе Дворца культуры.

В рамках мероприятия планируются: выступления известных спортсменов; тренинги и мастер-классы от заслуженных врачей и специалистов узкого профиля: кардиолога, диетолога, физиотерапевта, эндокринолога, онколога, валеолога; тренинги с профессиональными фитнес-тренерами.

Форум-фестиваль «Одно сердце» пройдет в Солигорске.

Для участия в выставке организаций, презентации своих стендов и выставочного оборудования отправляйте заявки на почту pavel@dobr.by. Заявки и предложения принимаютсядо 2 апреля 2019 года. Для всех участников, заполнивших анкеты самоанализа своего  здоровья, будет организована бесплатная «здоровая кофе-пауза».

Также в рамках Форума-фестиваля «Одно сердце» будет организована выставка современных технологий и услуг, связанных с профилактикой здорового образа жизни в Солигорском районе.

Участие в Форуме-фестивале бесплатное.

Для участия в профилактической программе инициативы необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте жить.собор.бел или заполнить бумажную анкету на Форуме-фестивале.

Форум-фестиваль «Одно сердце» пройдет в Солигорске.

Программа мероприятия включает в себя несколько этапов:

11:00-12:00 – регистрация участников,
11:00-12:15 – кофе-пауза,
11:00-16:00 – выставка-ярмарка «Одно сердце»,
12:15-13:20 – пленарное заседание, официальное открытие форума,
13:20-14:00 – обед,
14:00-15:30 – семинары-лекции, мастер-классы от заслуженных врачей и специалистов узкого профиля, тренинги с профессиональными фитнес-тренерами.
15:30-15:50 – кофе-пауза,
15:50-16:00 – подведение итогов форума.

По всем вопросам обращаться:

+375447767693 священник Павел www.instagram.com/pavel_slutsk

+375 44 559 65 67 священник Дмитрий https://vk.com/uepeu

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20 марта 2019 18:59 720 Форум-фестиваль «Одно сердце» пройдет в Солигорске ...
 
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