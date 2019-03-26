

Форум-фестиваль «Одно сердце» пройдет в Солигорске Автор: Эдуард Кидяев.

6 апреля 2019 года во Дворце культуры города Солигорска состоится Форум-фестиваль «Одно сердце» в рамках инициативы «Жить здорово» проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Авторами инициативы выступают Слуцко-Солигорская епархия и кафедральный собор Рождества Христова г. Солигорска. Фестиваль приурочен к Международному дню здоровья и празднику Благовещения (7 апреля). С этого мероприятия начнется официальный набор участников инициативы «Жить здорово».



Время проведения: с 11:00 до 16:00.

Регистрация участников: с 11:00 в фойе Дворца культуры.



В рамках мероприятия планируются: выступления известных спортсменов; тренинги и мастер-классы от заслуженных врачей и специалистов узкого профиля: кардиолога, диетолога, физиотерапевта, эндокринолога, онколога, валеолога; тренинги с профессиональными фитнес-тренерами.







Для участия в выставке организаций, презентации своих стендов и выставочного оборудования отправляйте заявки на почту pavel@dobr.by. Заявки и предложения принимаютсядо 2 апреля 2019 года. Для всех участников, заполнивших анкеты самоанализа своего здоровья, будет организована бесплатная «здоровая кофе-пауза».



Также в рамках Форума-фестиваля «Одно сердце» будет организована выставка современных технологий и услуг, связанных с профилактикой здорового образа жизни в Солигорском районе.



Участие в Форуме-фестивале бесплатное.



Для участия в профилактической программе инициативы необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте жить.собор.бел или заполнить бумажную анкету на Форуме-фестивале.







Программа мероприятия включает в себя несколько этапов:



11:00-12:00 – регистрация участников,

11:00-12:15 – кофе-пауза,

11:00-16:00 – выставка-ярмарка «Одно сердце»,

12:15-13:20 – пленарное заседание, официальное открытие форума,

13:20-14:00 – обед,

14:00-15:30 – семинары-лекции, мастер-классы от заслуженных врачей и специалистов узкого профиля, тренинги с профессиональными фитнес-тренерами.

15:30-15:50 – кофе-пауза,

15:50-16:00 – подведение итогов форума.



По всем вопросам обращаться:



+375447767693 священник Павел www.instagram.com/pavel_slutsk



+375 44 559 65 67 священник Дмитрий https://vk.com/uepeu



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