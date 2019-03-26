Многодетная мать из Горок занималась мошенничеством

Жительницу Горок, у которой на иждивении трое малолетних детей, осудили за мошенничество.

Злоупотребив доверием знакомого, она уговорила его оформить на себя рассрочку платежа за мобильный телефон Huawei стоимостью 460 рублей, за который обязалась платить. На следующий день женщина таким же образом убедила еще одного мужчину: оформленный на его имя телефон стоил почти 420 рублей. Оба аппарата она позже продала на «Куфаре», а обещанные рассрочки не платила из-за тяжелого материального положения.

Через месяц после этого предприимчивая женщина решила заработать деньги в интернете. Под именем Диана Вольтер она разместила в Вконтакте объявление о том, что оказывает магические услуги.

Вскоре в соцсети нашлась доверчивая клиентка — она попросила погадать и выслала свои фото и данные. «Гадалка» пообещала решить ее проблемы при условии, если та внесет залог в 10 тысяч российских рублей. Деньги были переведены на счет «Дианы», которая вскоре рассказала клиентке, будто ей и ее детям угрожает некая женщина. Против этого нужна защита и она будет стоить еще денег. Требуемая сумма вновь была отправлена через банк. В течение месяца жительница Горок смогла облегчить кошелек доверчивой женщины больше чем на 30 тысяч российских рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину и добровольно возместила ущерб пострадавшим. Суд приговорил ее к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Алеся Рыженкова, помощник прокурора Горецкого района

Сергей Владимиров