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Дети февраля – новости из загса
27.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Районной отдел ЗАГС сообщает, что в феврале в Горках и районе были зарегистрированы:
Милана Банная
Матвей Трапылов
Артем Пастушков,
Арсений Глебко
Ульяна Потапенко
Кирилл Дударев
Александр Ксендзов
София Лобова
Диана Дмитриева
Егор Шалаев
Ирина Шутина
Иван Скурьят
Арина Шиндикова
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Районной отдел ЗАГС сообщает, что в феврале в Горках и районе были зарегистрированы: Милана Банная Матвей Трапылов Артем Пастушков, Арсений Глебко Ульяна...
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