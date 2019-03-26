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Дети февраля – новости из загса

27.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Районной отдел ЗАГС сообщает, что в феврале в Горках и районе были зарегистрированы:

Милана Банная

Матвей Трапылов

Артем Пастушков,

Арсений Глебко

Ульяна Потапенко

Кирилл Дударев

Александр Ксендзов

София Лобова

Диана Дмитриева

Егор Шалаев

Ирина Шутина

Иван Скурьят 

Арина Шиндикова 

 

Дети февраля – новости из загса
Варвара Туровцова. Фото Михаила Левцова

 
 
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  Районной отдел ЗАГС сообщает, что в феврале в Горках и районе были зарегистрированы: Милана Банная Матвей Трапылов Артем Пастушков, Арсений Глебко Ульяна...
 
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