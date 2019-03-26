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Зарплата механизатору не менее тысячи: как в Горецком районе готовятся к полевым работам

27.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Высокая производительность труда, качество выполненных работ, зарплата механизаторов на энергонасыщенных МТЗ-3522 не менее тысячи рублей при условии выполнения нормы и строгий контроль за расходом топлива. Эти 4 фактора успешной посевной в строго отведенные агротехнические сроки директор ГУДОВ «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома», кандидат технических наук Яков Яроцкий назвал в качестве определяющих на районном семинаре по подготовке к проведению весенне-полевых работ.

 

Зарплата механизатору не менее тысячи: как в Горецком районе готовятся к полевым работам
Мероприятие прошло в минувшую пятницу в СЗАО «Горы». Главные агрономы, инженеры, экономисты, бухгалтеры, специалисты райсельхозпрода и райгосинспекции по семеноводству, карантину и защите растений обсудили, как эффективно провести посевную кампанию, чтобы получить максимальный урожай для полного обеспечения животноводства высококачественными кормами.

 

В этом году перед аграриями района поставлена задача произвести 107 тыс. т зерна,  в том числе 6 тыс. т кукурузы на зерно, 8 тыс. т маслосемян рапса, 2,3 тыс. т льноволокна, 74,2 тыс. т сахарной свеклы, 2,7 тыс. т картофеля и 1,4 тыс. т. овощей открытого грунта. Заготовить кормов из трав 32 ц корм. ед. на 1 условную голову.

При этом впервые сельхозорганизации района будут обеспечены азотными удобрениями на 76 % от потребности.  Об этом сообщила Светлана Фесина, заместитель начальника райсельхозпрода. Площадь ярового клина составляет 30,9 тыс. га, в том числе зерновых и  зернобобовых культур с кукурузой на зерно — 13,1 тыс. га. Семенами обеспечены на 121 %.

 

Главная задача аграриев — провести посевную в строго отведенные агротехнические сроки: за 10 дней, чтобы не допустить потерь влаги в почве, уровень которой с повышением температуры воздуха каждый день уменьшается.

 

Зарплата механизатору не менее тысячи: как в Горецком районе готовятся к полевым работам

 

На линейке готовности завораживал своей мощью комплекс сельхозмашин хозяйства, который не только полностью отремонтирован, настроен и отрегулирован, но и покрашен. Высокий уровень подготовки техники  отметили  участники  областного семинара по механизации, который в первой половине этого же дня прошел здесь же в Горах.

Яков Устинович провел мастер-класс по особенностям работы, настройки и регулировки всего комплекса сельхозмашин, задействованных на весенне-полевых работах. Особое внимание рекомендовал уделить организации зеленого конвейера. Чтобы гарантированно быть с кормами, треть площадей предстоит засевать трижды за сезон и получить три урожая.

 

Зарплата механизатору не менее тысячи: как в Горецком районе готовятся к полевым работам

 

В каждом хозяйстве есть полосные посевы на зеленый корм. А для сохранения влаги в почве особое значение имеет высокопроизводительная техника. К примеру, учхоз БГСХА приобрел борону с шириной захвата в 22 метра, которая за день производит работы на 230-250 га. Чудо-агрегат позволяет к тому же существенно экономить топливо. Успех на полях определяют энергонасыщенные тракторы.

 

Механизаторы на МТЗ-3522, при выполнении нормы будут зарабатывать не менее 1000-1500 рублей в месяц, по словам директора хозяйства  Игоря Коверца.

 

Такие расценки, подчеркнул Яков Устинович, стоит установить в каждом хозяйстве. А начинать контролировать расход топлива необходимо с поля.

 

Зарплата механизатору не менее тысячи: как в Горецком районе готовятся к полевым работам

 

Главный специалист райсельхозпрода Александр Курляндчик рассказал про оплату труда на посевной и организации соревнования на всех видах работ, отметив важность бережного отношения к имеющимся ресурсам.

 

Малейший перерасход топлива должен стать предметом тщательного разбирательства специалистов не только инженерной, но и экономической службы. А за его экономию людей поощрять.

 

«Материальное стимулирование приводит к совершенно другим результатам работы», — сказал Александр Курляндчик. Причем каждого механизатора не только обеспечили папкой с документами о расценках, но и объяснили все тонкости начислений. С трудовыми коллективами сельхозпредприятий накануне посевной встретился и настроил на результативную работу глава района Сергей Кулагин.

 

Зарплата механизатору не менее тысячи: как в Горецком районе готовятся к полевым работам
Машинно-тракторный парк района пополнился новыми энергонасыщенными агрегатами: 6 МТЗ-3522, которые приобрели ООАО «Коптевская Нива», ОАО «Маслаки», КСУП «Овсянка имени И. Мельника», СЗАО «Горы» и райагропромтехника (2 ед.). В учхозе, кроме современной бороны, появились 2 разбрасывателя органических удобрений «Боярин», которые позволяют равномерно внести 1000-1200 т в день. Посев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведет 31 посевной агрегат за 10 дней.

 

Начальник райсельхозпрода Сергей Шацкий указал на необходимость проведения хронометражей и замеров на полях. Начальник отдела механизации Алексей Бромбин рассказал о готовности техники, не формальном проведении всех необходимых инструктажей по охране труда и строгом учете материальных ресурсов бухгалтерской службой.

 

Зарплата механизатору не менее тысячи: как в Горецком районе готовятся к полевым работам

 

Главный бухгалтер райсельхозпрода Ольга Михалькова напомнила о ведении документации, оформлении путевых листов, учете и контроле за топливом и сохранности товарно-материальных ресурсов и проведении мониторингов.

Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина акцентировала внимание на обеспечении тружеников специальными одеждой и обувью, укомплектовании медаптечек организаций и питании. Светлана Фесина напомнила требования к качеству проведения полевых работ в рамках Директивы № 6. «Весенний день год кормит. Эта посевная должна стать решающей для аграриев в умении эффективно работать на земле», — сказала Светлана Петровна.

Елена Агейчик, фото автора


 
 
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  Высокая производительность труда, качество выполненных работ, зарплата механизаторов на энергонасыщенных МТЗ-3522 не менее тысячи рублей при условии выполнения...
 
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