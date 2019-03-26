ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рубли или доллары? В какой валюте открыть вклад в банке

27.03.2019 15:15 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Рубли или доллары? В какой валюте открыть вклад в банке
Фото из открытых источников

Средние процентные ставки по новым депозитам в национальной валюте для физических лиц сейчас около 8,7% на срок до года, 12% - свыше года. Если речь идет о свободно конвертируемой валюте (доллары, евро и т.д.) - 0,78% и 2,36% соответственно.

Но это средние значения. Можно найти и более выгодные условия. Например, реально открыть рублевый вклад сроком 12 месяцев по ставке 11,5-12,5% годовых, долларовый - 2,5-3%. Если судить по этим цифрам, вклады в национальной валюте выгоднее валютных по меньшей мере в четыре раза. На самом деле это не так.

Рубли или доллары? В какой валюте открыть вклад в банке В каких случаях надо платить налог на доход со вклада в банке?

Эксперимент

Представим, что первого марта 2018 года мы открыли два депозита сроком на год в белорусских рублях и долларах. На каждый положили равную сумму: 2000 бел. руб. и 1023 доллара соответственно (по курсу Нацбанка на 1 марта 2018 года).

Год назад можно было найти вклады в бел. руб. с процентным доходом 11%, в долларах - 2% годовых.

Считаем, сколько мы получили бы в 2019 году (общая сумма с учетом процентов):

  • бел. рубли - 2220;
  • доллары - 1041.

Мы упростили подсчеты и не учитывали капитализацию. С ней итоговая сумма получилась бы больше. Некоторые банки к тому же предлагают двойную капитализацию, то есть проценты выплачиваются два раза в месяц. Не забываем и о том, что с доходов по валютных вкладам, размещенным на срок менее двух лет, нужно платить налог.

На депозите в национальной валюте мы заработали 220 рублей. Однако за истекший год подорожала и инвалюта. И по курсу на первое марта 2019 года наши 2220 рублей можно было бы поменять на 1038 долларов. Получилось бы даже меньше, чем мы заработали бы на вкладе в долларах.

Это частный случай, из которого нельзя сделать однозначный вывод о том, что вклады в долларах выгоднее. Курс инвалюты постоянно колеблется, и, обменяй мы наши рубли не первого марта, а позже, получили бы другую сумму.

Скорее приведенный пример показывает, что принципиальной разницы в доходности между этими депозитами нет.

Рубли или доллары? В какой валюте открыть вклад в банке
Что выгоднее: депозит или покупка квартиры и сдача ее в аренду?
Подробнее

Обратите внимание

Открывая вклад, учитывайте следующее.

Хотя процент по рублевым депозитам значительно выше, чем по вкладам в инвалюте, ваша прибыль в долларовом эквиваленте может раствориться из-за роста курса. Сказать однозначно, сколько будет стоить доллар через год или два, не возьмется ни один эксперт: это зависит от слишком многих факторов. При этом можно ориентироваться на цифры из среднесрочной финансовой программы республиканского бюджета на 2019-

2021 годы. Согласно ей курс белорусского рубля к доллару составит на конец 2019 года 2,2681 руб., 2020 года - 2,3262 руб., 2021 года - 2,3861 руб.

В Беларуси удерживается подоходный налог с процентного дохода (начисленного по ставке выше до востребования) по вкладам в бел. руб. сроком менее года, в инвалюте - менее 2 лет. Подчеркнем: налог взимается автоматически и только с дохода, то есть основную сумму вклада у вас никто не заберет. Вклады есть безотзывные и отзывные. Первые нельзя вернуть досрочно. Зато проценты по ним почти всегда выше.

Рубли или доллары? В какой валюте открыть вклад в банке
Портрет вкладчика. Кто и сколько хранит на счетах в белорусских банках
Подробнее

КСТАТИ

По мнению финансового аналитика Вадима ИОСУБА, заложенный в программе республиканского бюджета курс 2,2681 руб. за 1 доллар к концу 2019 г. нельзя считать прогнозом как таковым. Это скорее технический показатель.

- Первые варианты бюджета, по которому мы живем, разрабатывались еще летом 2018 года. Именно тогда был сделан прогноз 2,27 рубля. Но в прошлом году все ждали, что доллар будет активно расти. Это подтверждали снижение цен на нефть, ожидание новых санкций в адрес России. Сегодня же мы видим обратную ситуацию. Поэтому привязываться к показателю 2,27 руб. не стоит.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В какой валюте выгоднее открыть депозит: в белорусских рублях или долларах? Есть накопленная сумма - 2000 руб. в эквиваленте, срок размещения - один год. Как поступить,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полесскому госуниверситету присуждена Премия правительства Беларуси за достижения в области качества 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика