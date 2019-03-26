Рубли или доллары? В какой валюте открыть вклад в банке

Средние процентные ставки по новым депозитам в национальной валюте для физических лиц сейчас около 8,7% на срок до года, 12% - свыше года. Если речь идет о свободно конвертируемой валюте (доллары, евро и т.д.) - 0,78% и 2,36% соответственно.

Но это средние значения. Можно найти и более выгодные условия. Например, реально открыть рублевый вклад сроком 12 месяцев по ставке 11,5-12,5% годовых, долларовый - 2,5-3%. Если судить по этим цифрам, вклады в национальной валюте выгоднее валютных по меньшей мере в четыре раза. На самом деле это не так.

Эксперимент

Представим, что первого марта 2018 года мы открыли два депозита сроком на год в белорусских рублях и долларах. На каждый положили равную сумму: 2000 бел. руб. и 1023 доллара соответственно (по курсу Нацбанка на 1 марта 2018 года).

Год назад можно было найти вклады в бел. руб. с процентным доходом 11%, в долларах - 2% годовых.

Считаем, сколько мы получили бы в 2019 году (общая сумма с учетом процентов):

бел. рубли - 2220;

доллары - 1041.

Мы упростили подсчеты и не учитывали капитализацию. С ней итоговая сумма получилась бы больше. Некоторые банки к тому же предлагают двойную капитализацию, то есть проценты выплачиваются два раза в месяц. Не забываем и о том, что с доходов по валютных вкладам, размещенным на срок менее двух лет, нужно платить налог.

На депозите в национальной валюте мы заработали 220 рублей. Однако за истекший год подорожала и инвалюта. И по курсу на первое марта 2019 года наши 2220 рублей можно было бы поменять на 1038 долларов. Получилось бы даже меньше, чем мы заработали бы на вкладе в долларах.

Это частный случай, из которого нельзя сделать однозначный вывод о том, что вклады в долларах выгоднее. Курс инвалюты постоянно колеблется, и, обменяй мы наши рубли не первого марта, а позже, получили бы другую сумму.

Скорее приведенный пример показывает, что принципиальной разницы в доходности между этими депозитами нет.

Что выгоднее: депозит или покупка квартиры и сдача ее в аренду? Подробнее

Обратите внимание

Открывая вклад, учитывайте следующее.

Хотя процент по рублевым депозитам значительно выше, чем по вкладам в инвалюте, ваша прибыль в долларовом эквиваленте может раствориться из-за роста курса. Сказать однозначно, сколько будет стоить доллар через год или два, не возьмется ни один эксперт: это зависит от слишком многих факторов. При этом можно ориентироваться на цифры из среднесрочной финансовой программы республиканского бюджета на 2019-

2021 годы. Согласно ей курс белорусского рубля к доллару составит на конец 2019 года 2,2681 руб., 2020 года - 2,3262 руб., 2021 года - 2,3861 руб.

В Беларуси удерживается подоходный налог с процентного дохода (начисленного по ставке выше до востребования) по вкладам в бел. руб. сроком менее года, в инвалюте - менее 2 лет. Подчеркнем: налог взимается автоматически и только с дохода, то есть основную сумму вклада у вас никто не заберет. Вклады есть безотзывные и отзывные. Первые нельзя вернуть досрочно. Зато проценты по ним почти всегда выше.

Портрет вкладчика. Кто и сколько хранит на счетах в белорусских банках Подробнее

КСТАТИ

По мнению финансового аналитика Вадима ИОСУБА, заложенный в программе республиканского бюджета курс 2,2681 руб. за 1 доллар к концу 2019 г. нельзя считать прогнозом как таковым. Это скорее технический показатель.

- Первые варианты бюджета, по которому мы живем, разрабатывались еще летом 2018 года. Именно тогда был сделан прогноз 2,27 рубля. Но в прошлом году все ждали, что доллар будет активно расти. Это подтверждали снижение цен на нефть, ожидание новых санкций в адрес России. Сегодня же мы видим обратную ситуацию. Поэтому привязываться к показателю 2,27 руб. не стоит.