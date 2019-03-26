Армия Венесуэлы получила партию гаубиц, которым больше полусотни лет

Венесуэльская армия 25 марта получила партию отремонтированных буксируемых гаубиц M101A1, сообщает агентство Infodefensa. Десять орудий были восстановлены центром ремонта оружия Centro de Mantenimiento de Armas (Cemantar).

Venezuela dota de obuses M101A1 y vehículos Tiuna al Ejército https://t.co/gqc7Sp1Ura pic.twitter.com/2iRoiVZ8yU — Infodefensa (@Infodefensa) 25 марта 2019 г.

Их передали 32-й бригаде Карибского бассейна. Там гаубицы поступили на вооружение 325-й артиллерийской батареи «Бригадный генерал Хосе де Иисус Баретто».

Выпуск американской гаубицы 105 mm Howitzer M101 (ранний вариант обозначался как M2A1) начался в 1941 году. Орудие имеет раздельно-гильзовое заряжание, и на самом мощном заряде максимальная дальность стрельбы составляет 11,2 км. Вес орудия — 2260 кг, скорострельность — 4−5 выстрелов в минуту.