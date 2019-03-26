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Армия Венесуэлы получила партию гаубиц, которым больше полусотни лет
Венесуэльская армия 25 марта получила партию отремонтированных буксируемых гаубиц M101A1,
Их передали 32-й бригаде Карибского бассейна. Там гаубицы поступили на вооружение 325-й артиллерийской батареи «Бригадный генерал Хосе де Иисус Баретто».
Выпуск американской гаубицы 105 mm Howitzer M101 (ранний вариант обозначался как M2A1) начался в 1941 году. Орудие имеет раздельно-гильзовое заряжание, и на самом мощном заряде максимальная дальность стрельбы составляет 11,2 км. Вес орудия — 2260 кг, скорострельность — 4−5 выстрелов в минуту.
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Гаубицы поступили на вооружение 325-й артиллерийской батареи.
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