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Кампания по декларированию подоходного налога завершится 1 апреля 2019 года

27.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Подать декларацию в налоговую инспекцию можно самостоятельно либо отправить по почте, передать через уполномоченное лицо или воспользоваться личным кабинетом на портале МНС. Доступ к этому интернет-сервису (логин и пароль) можно получить в любой налоговой инспекции независимо от места регистрации.

Декларации в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Осиповичскому району принимаются по будням с 8:00 до 19:00, а также в субботу 30.03.2019 с 9:00 до 13:00. Адрес инспекции: г.Осиповичи, пер.Заводской, 2в. Декларацию обязаны представить физические лица, получившие в 2018 году следующие виды доходов:

— доходы за границей или из-за границы, т.е. от источников за пределами Республики Беларусь (например, от работы по найму, продажи имущества, процентов по счетам, в виде дарения от иностранных граждан и организаций);

— доходы от продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента и др.) различных транспортных средств (например, второго и более легкового автомобиля, технически допустимая масса которого не превышает 3500гк и число сидячих мест которого, помимо сидения водителя, не превышает восьми, или иного механического транспортного средства, одного и более грузового автомобиля, автобуса);

— доходы от продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента и др.) недвижимости в течение 2013 – 2018 гг. (пяти последних лет) более одной квартиры, более одного жилого дома с хозяйственными постпройками или садового домика, дачи, гаража, машино-места, земельного участка, одного и более объектов недвижимости, таких как торговые, административные, офисные помещения, здания складов, производственные здания и др.;

— доходы в виде дарения (как в денежной, так и в натуральной форме) от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере, превышающем 6 116 рублей, в сумме от всех источников (освобождаются от подоходного налога доходы, полученные в дар от близких родственников и лиц, состоящих между собой в отношениях свойства, независимо от полученного в дар дохода);

— доходы от сдачи внаем жилых и нежилых помещений на общую сумму более 6 116 белорусских рублей; — другие доходы, облагаемые подоходным налогом с физических лиц

Перечень иных доходов, подлежащих налогообложению, содержится в статье 219 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Более подробную информацию о декларировании доходов физическими лицами за 2018 год можно узнать на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по адресу: http://www.nalog.gov.by или в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Осиповичскому району по телефонам 25951, 25751, 25956.

Инспекция Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Осиповичскому району.

 
 
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