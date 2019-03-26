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«Славкалий» показал, как под Любанью впервые в Европе проводится механизированный способ проходки шахтных стволов

27.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, опубликовал на своем YouTube-канале видео, снятое на глубине порядка 160 метров. В ролике компания показывает, как специалисты спускаются в ствол, кто управляет этим процессом и как механизированный комплекс SBR проходит белорусские недра в рабочем режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня на строящемся предприятии активно выполняется проходка шахтных стволов. Механизированный комплекс SBR «Ульяна» на клетевом стволе достиг отметки забоя порядка 180 метров, несколько опережая «Ольгу», дошедшую до глубины 155 метров. На белорусском калийном месторождении машины успешно показывают себя в работе. Песчаный и меловой участки пройдены без сбоев со средней скоростью 3 м в сутки.

Напомним, запуск стволопроходческого механизированного комплекса SBR «Ульяна» на Нежинском ГОКе был совершен 20 декабря 2018г. «Ольга» месяцем позже. Машины были изготовлены на немецком заводе Herrenknecht специально для «Славкалия». Ранее механизированный способ проходки стволов в Европе не применялся.

«Славкалий» планирует в дальнейшем регулярно предлагать своим подписчикам видео с площадки Нежинского ГОКа, раскрывая интересные нюансы уникальной для Европы стройки.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В ролике компания показывает, как специалисты спускаются в ствол, кто управляет этим процессом и как механизированный комплекс SBR проходит белорусские недра в...
 
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