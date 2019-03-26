ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

40 тысяч просмотров. Домрачева и Бьорндален показали, что делали на тренировке «Ливерпуля»

27.03.2019 15:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Звёздные биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален продолжают путешествовать по миру. Недавно спортсмены посетили тренировку английского футбольного клуба «Ливерпуль». Домрачева опубликовала видеоролик с тренировки футболистов.  

«Что происходит позади нас?», – спросил Бьорндален в ролике, который набрал около 40 тысяч просмотров.  

«Тренировка одной из лучших в мире футбольных команд «Ливерпуль», можешь вообразить?», – ответила Дарья.  

После этого биатлонисты немного обсудили футболистов, и на этом видео закончилось. Но встреча с клубом продолжилась. Домрачевой и Уле-Эйнару удалось поговорить с Юргеном Клоппом, о чём спортсменка также рассказала в своём аккаунте.  

40 тысяч просмотров. Домрачева и Бьорндален показали, что делали на тренировке «Ливерпуля»
Фото: instagram.com/dadofun  

«Встреча с одним из величайших тренеров и спортивных менеджеров мира. Юрген Клопп после знакомства с ним понимаешь, почему он так хорош в своём деле. Человек энергия. И что ещё тоже важно заметить, большой поклонник биатлона», – рассказала олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram.  

Юрген Клопп известен в качестве игрока ФК «Майнц 05». В этой команде мужчина сыграл 325 матчей и забил 52 года. Когда с карьерой футболиста пришла пора расстаться, Юрген начал тренировать футболистов этого же клуба, чем и занимался до 2008 года. Сейчас Клопп является тренером «Ливерпуля».  

Хотя Домрачева и Бьорндален посвятили свои жизни биатлону, они также интересуются другими видами спорта, в том числе и футболом.  

Кстати, во время чемпионата мира по футболу в России Дарья и Уле-Эйнар посетили финальный матч в «Лужниках» – здесь подробнее.  
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Звёздные биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален продолжают путешествовать по миру. Недавно спортсмены посетили тренировку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сезон весенних ярмарок стартует в Минской области 30 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика