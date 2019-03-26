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40 тысяч просмотров. Домрачева и Бьорндален показали, что делали на тренировке «Ливерпуля»
Новости Беларуси. Звёздные биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален продолжают путешествовать по миру. Недавно спортсмены посетили тренировку английского футбольного клуба «Ливерпуль». Домрачева опубликовала
«Что происходит позади нас?», – спросил Бьорндален в ролике, который набрал около 40 тысяч просмотров.
«Тренировка одной из лучших в мире футбольных команд «Ливерпуль», можешь вообразить?», – ответила Дарья.
После этого биатлонисты немного обсудили футболистов, и на этом видео закончилось. Но встреча с клубом продолжилась. Домрачевой и Уле-Эйнару удалось поговорить с Юргеном Клоппом, о чём спортсменка также рассказала в своём аккаунте.
«Встреча с одним из величайших тренеров и спортивных менеджеров мира. Юрген Клопп – после знакомства с ним понимаешь, почему он так хорош в своём деле. Человек – энергия. И что ещё тоже важно заметить, большой поклонник биатлона», –
Юрген Клопп известен в качестве игрока ФК «Майнц 05». В этой команде мужчина сыграл 325 матчей и забил 52 года. Когда с карьерой футболиста пришла пора расстаться, Юрген начал тренировать футболистов этого же клуба, чем и занимался до 2008 года. Сейчас Клопп является
Хотя Домрачева и Бьорндален посвятили свои жизни биатлону, они также интересуются другими видами спорта, в том числе и футболом.
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Новости Беларуси. Звёздные биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален продолжают путешествовать по миру. Недавно спортсмены посетили тренировку...
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