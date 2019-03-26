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Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара

27.03.2019 15:15 — Разное | СТВ  
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Готовим пасту Карбонара. Пошаговый рецепт популярного итальянского блюда.

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак паста Карбонара.

Ингредиенты: спагетти, сыровяленая грудинка, пармезан, яйцо, оливковое масло, базилик и чёрный перец.

Начнем готовить пасту с перца. Жарим его на сковороде 3 минуты. На пергамент отправляем готовый перец и измельчаем его с помощью скалки.

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара

Грудинку (не копчёную) нарезаем кубиками  и обжариваем её в оливковом масле, чтобы она не пересохла.

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара

Сыр натираем. Подойдёт любой твёрдый сыр.

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара

Спагетти отправляем в кипящую воду, добавляем соль.

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара

Хорошо взбиваем яйцо.

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара

Добавляем в него 10 капель оливкового масла, сюда же – натёртый сыр.

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара

В большую посуду отправляем соус из яйца с сыром. Выкладываем готовые спагетти к соусу. Перемешиваем.

Чтобы яйца не превратились в хлопья, есть маленький секрет: добавим чуть-чуть бульона.

Сверху выкладываем грудинку. Сервируем пасту в тарелку. Посыпаем перчиком. Можно добавить базилик.

Блюдо готово! Приятного аппетита!
 
 
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Готовим пасту Карбонара. Пошаговый рецепт популярного итальянского блюда. Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:Сегодня у нас на завтрак паста Карбонара. ...
 
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