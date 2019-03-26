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Тандем Соболенко и Мертенс вышел в 1/4 финала турнира в Майами

27.03.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Неоднозначный по своему сценарию матч 1/8 финала парного разряда выдали белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элис Мертенс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тандем Соболенко и Мертенс вышел в 1/4 финала турнира в Майами

На кортах в Майами они победили тандем Се Шувэй (Тайвань) и Барборы Стрыцовой (Чехия) – 7:6, 2:6, 10:3. Встреча продолжалась полтора часа. Несмотря на победу, белоруска и бельгийка испытывали явные проблемы с подачей и с выигрышем первого мяча. Их следующими соперницами станут канадка Дабровски и китаянка Ифань.

Ранее борьбу в парном турнире завершила наша Лидия Морозова. Она и японка Сюко Аояма остановилась на стадии 1/8 финала.

Тандем Соболенко и Мертенс вышел в 1/4 финала турнира в Майами

Виктория Азаренко 25 марта проведет свой четвертьфинальный матч парного турнира. Белоруска вместе с Эшли Барти сыграет с хорватско-румынским тандемом Дарьи Юрак и Ралука Оралу.
 
 
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Новости Беларуси. Неоднозначный по своему сценарию матч 1/8 финала парного разряда выдали белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элис Мертенс, сообщили в программе...
 
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