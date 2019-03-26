В Бешенковичском районе при столкновении фуры и легковушки погиб человек

Новости Беларуси. В Бешенковичском районе в результате столкновения фуры и легковушки погиб человек.

Как сообщает СК, во время движения у седельного тягача Volvo лопнуло колесо. Фуру вынесло на встречку, где произошло столкновение с ВАЗом. Водитель легковушки получил смертельные травмы.



Фото: Следственный комитет

Устанавливаются детали случившегося.

Весной 2019 года в Ивьевском районе грузовик съехал в кювет и врезался в дорожный знак.