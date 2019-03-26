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Соболенко, Саснович и Азаренко сыграют на турнире в Мадриде
Новости Беларуси. Стало известно, что Арина Соболенко, Александра Саснович и Виктория Азаренко заявились на турнир в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Эти престижные грунтовые состязания носят категорию «Премьер» и пройдут в столице Испании в начале мая.
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Новости Беларуси. Стало известно, что Арина Соболенко, Александра Саснович и Виктория Азаренко заявились на турнир в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эти...
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