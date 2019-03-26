Прямые линии 28-30 марта 2019 года

30 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Андреем Анатольевичем Клецем по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162-21-31- 21.

ХХХ

30 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На ваши вопросы ответит по телефону 9-11-50 управляющий делами Ивацевичского райисполкома Ирина Викторовна Кравчук.

ХХХ

28 марта 2019 года с 16.00 до 17.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с открытием агроусадеб на территории района, ответит по телефону 2-43-68 заведу-

ющий сектором спорта и туризма райисполкома Геннадий Васильевич Крот.

ХХХ

29 марта 2019 года с 10.00 до 12.00 с заместителем начальника Ивацевичского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению, подполковником милиции Ларисой Моисеевной Колбик по тел. 2-08-23 будет проводиться «прямая телефонная линия» по вопросам трудоустройства в органы внутренних дел и поступления в учебные заведения системы МВД.