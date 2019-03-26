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В твиттере меняют год рождения, чтобы увидеть «ностальгическое оформление». Но это ловушка!
В твиттере разошелся слух о том, что если поменять год своего рождения на 2007-й, можно увидеть «пасхалку» — ностальгическое оформление соцсети, пишет «
«Черт, изменение вашего года рождения на 2007-й превращает ленту твиттера в цветную, нам так этого не хватало»
«Если вы измените свой день рождения на 2007 год, получите старую ностальгическую тему для твиттера. Это огонь».
Многие пользователи решили попробовать и попали в ловушку — твиттер заблокировал их аккаунты, так как решил, что им 12 лет. По правилам соцсети заводить аккаунт можно только с 13 лет.
Среди заблокированных
26 марта в аккаунте техподдержки твиттера появилось сообщение о том, что никаких цветных тем не существует. Слухи о пасхалке — это пранк, подчеркнули представители соцсети.
«Мы заметили пранк, который призывает людей менять дату их рождения в твиттере на 2007 год, чтобы разблокировать новые цветные темы. Пожалуйста, не делайте этого. Вас заблокируют, потому что вам будет меньше 13 лет».
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Многие пользователи решили попробовать и попали в ловушку - твиттер заблокировал их аккаунты, так как решил, что им 12 лет.
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