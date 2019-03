В твиттере меняют год рождения, чтобы увидеть «ностальгическое оформление». Но это ловушка!

В твиттере разошелся слух о том, что если поменять год своего рождения на 2007-й, можно увидеть «пасхалку» — ностальгическое оформление соцсети, пишет « Медуза ».

damn changing your birth year to 2007 makes your twitter feed all colourful we been missin out

«Черт, изменение вашего года рождения на 2007-й превращает ленту твиттера в цветную, нам так этого не хватало»

If you change your birthday to 2007, you get all the old nostalgic twitter looks. It’s actually fire

«Если вы измените свой день рождения на 2007 год, получите старую ностальгическую тему для твиттера. Это огонь».

Многие пользователи решили попробовать и попали в ловушку — твиттер заблокировал их аккаунты, так как решил, что им 12 лет. По правилам соцсети заводить аккаунт можно только с 13 лет.

Среди заблокированных оказался и журналист BuzzFeed Райан Мак. По его словам, после смены возраста соцсеть «мгновенно» заблокировала его страницу.

26 марта в аккаунте техподдержки твиттера появилось сообщение о том, что никаких цветных тем не существует. Слухи о пасхалке — это пранк, подчеркнули представители соцсети.

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to 2007 to unlock new color schemes. Please don’t do this. You’ll get locked out for being under 13 years old.