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Отменены временные ограничения на поставки куриных яиц с ОАО "Солигорская птицефабрика"
27.03.2019 15:52 — Разное | Ежедневник
Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрод Беларуси согласовали снятие ограничений на поставки куриных яиц, произведенных предприятием ОАО "Солигорская птицефабрика".
Напомним, что временные ограничения были введены Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 21 февраля 2019 по причине повторного выявления в продукции динитрокарбанилида.
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Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрод Беларуси согласовали снятие ограничений на поставки куриных яиц,...
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