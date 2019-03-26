В Пинске пройдет республиканский фестиваль флотской песни «Поём о море»

28 и 29 марта в Пинске проводится республиканский фестиваль флотской песни «Поём о море». Мероприятие пройдет в городском Доме культуры и посвящается 100-летию Днепровской военной флотилии.

28 марта

16.00 — в фойе ГДК работает выставка макетов кораблей, документов и музейных экспонатов Военно-Морского Флота и Днепровской военной флотилии;

17.00— Демонстрация видеопрезентации празднования юбилея Днепровской флотилии. В концерте принимают участие Галина Середа, Татьяна Солофина, Александр Садовский, Владимир Бисултанов, дуэты из Гродно, пинские барды Олег Каратышевский и Виктор Метельский, исполнители из Ивацевичей и другие.

29 марта

Пройдет вахта памяти Героев-днепровцев, будет поднят флаг Военно-Морского Флота у памятной стелы морякам-днепровцам на набережной имени Днепровской флотилии. Пройдут экскурсии по историческим местам Пинска и в Музее Белорусского Полесья, встречи ветеранов и молодёжи в народном музее Днепровской военной флотилии и 1-го учебного отряда ВМФ СССР, митинг и возложение цветов к Братской могиле и Вечному огню в городском парке культуры и отдыха.

15.00 — в большом зале ГДК начнутся литературно-музыкальная композиция «Пинск — культурная столица Беларуси» и гала-концерт участников фестиваля. Выступят группа «Единство» Пинского пограничного отряда, вокальные группы колледжа лёгкой промышленности под управлением Олега Лебедева и школы искусств.

16.00 — состоятся подведение итогов фестиваля и вручение памятных подарков ветеранам Днепровской Военной Флотилии. С концертом выступит заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева.

Участники фестиваля — ветераны и молодёжь г. Пинска, представители учреждений, предприятий и общественных организаций города, делегации Санкт- Петербурга, Москвы, Минска и других городов республики, творческая интеллигенция Беларуси.

Вход — СВОБОДНЫЙ

Городской совет ветеранов