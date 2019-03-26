Бюджетный отдых. Как бесплатно попасть на выставки, экскурсии или в кино

Подскажите, пожалуйста, проходят ли у нас мероприятия, на которые пенсионеры могут попасть либо за небольшие деньги, либо по акции, например, бесплатно. Интересуют не только кинопоказы и театральные постановки, но и лекции, обсуждения. К сожалению, далеко не всегда удается покупать билеты на интересные мероприятия, потому что мы немного получаем, но не хочется выпадать из жизни. А. Боричевская, Минск

ЛЕКЦИЯ

31 марта в 18.00 в культурном центре КОРПУС (Минск, пр. Машерова, 9, корпус 8) состоится лекция преподавателя Академии фотографии в Варшаве Патрика Карбовского «Документальный фотопроект - Процесс и Результат».

На лекции будут рассмотрены методы реализации и представления документальных фотопроектов, а также процесс работы над фотокнигой как объектом презентации. После лекции вы сможете проконсультироваться насчет собственных проектов и показать своё портфолио преподавателю. Лекция пройдёт на польском языке с переводом на русский. Участие в лекции и просмотр портфолио бесплатны. Для участия в лекции регистрация не требуется. Предварительная регистрация на просмотр портфолио осуществляется через е-мейл aleksander.kot@akademiafotografii.pl.

КИНО

Культурный центр КОРПУС (Минск, пр. Машерова, 9, корпус 8) запустил 2-й сезон бесплатных таинственных кинопоказов «KINOkorpus: outside the box» - каждую среду в 19.00.

Организаторы показов заявляют, что собираются вместе с куратором #kinokorpus Марией Трауберг творить что хотят. А именно - из коробки с названиями самых странных, страшных, трогательных, смешных, нудных или зачаровывающих фильмов каждую среду доставать вслепую заветную бумажку и показывать то, что «повелела судьба».

«Будьте готовы к тому, что в этой коробке нет ни одного фильма, название которого хоть раз в жизни пробегало перед вашими глазами. Будьте готовы уйти через 5 минут или влипнуть в стул, пока вас не выгонит администрация, закрывающая тёмное помещение. Будьте готовы, что вам не хватит места, ведь вход свободный!» - демонстрируют организаторы хорошее чувство юмора.

ПОКАЗЫ

Киношкола Андрея Полупанова тоже приглашает любителей кино на бесплатные показы, только утренние. Они проходят в помещении киношколы (Минск, пр. Независимости, 168, корпус 2, офис 7 (5-й этаж)). В расписании возможны изменения.

Вот список картин, которые можно будет посмотреть в апреле:

1 апреля - «Чунцинский куш» (реж. Ян Цин, 2016 г.);

3 апреля - «Аллея кошмаров» (реж. Эдмунд Гулдинг, 1947 г.);

5 апреля - «Старшая сестра» (реж. Георгий Натансон, 1966 г.);

8 апреля - «На последнем дыхании» (реж. Жан Люк Годар, 1960 г.);

10 апреля - «Свободное падение» (реж. Дьёордь Пальфи, 2014 г.);

12 апреля - «Винчестер. Дом, который построили призраки» (реж. братья Спириг, 2018 г.);

15 апреля - «Земля» (реж. Александр Довженко, 1930 г.);

17 апреля - «Белоснежка» (реж. Пабло Берхер, 2012 г.);

19 апреля - «Я шагаю по Москве» (реж. Георгий Данелия, 1963 г.);

22 апреля - «Контракт рисовальщика» (реж. Питер Гринуэй, 1982 г.);

24 апреля - «Садо» (реж. Ли Джун Ик, 2015 г.);

26 апреля - «Проститутка: убитая жизнью» (реж. Олег Фрелих, 1926 г.);

29 апреля - «Омерзительная восьмерка» (реж. Квентин Тарантино, 2016 г.).

ВЫСТАВКИ

В ГУ «Минская областная библиотека им. А.С. Пушкина» (ул. Гикало, 4, время работы с понедельника по пятницу - с 12.00 до 20.00, в воскресенье - с 10.00 до 18.00) до 20 апреля бесплатно можно посетить выставку «Держава Рерихов», посвященную 140-летию со дня рождения Елены Ивановны Рерих, выдающегося философа, писателя, общественного деятеля, жены и сподвижника великого русского художника Николая Константиновича Рериха.

На выставке представлены литература издательства Международного центра Рерихов и репродукции картин Н.К. Рериха.

ЭКСКУРСИИ

Если вы любите историю, вас наверняка заинтересует образовательно-социальный проект «Вандроўкі ў мінулае. Free Walking Tours», посвященный пешим прогулкам по Минску. В рамках проекта вас ждут ежедневные (с апреля по октябрь) и еженедельные (с октября по апрель) прогулки и 39 авторских экскурсий. Вы услышите интересные факты, городские истории, смешные, необычные, курьезные случаи, легенды, предания и многое другое.

Проект «Вандроўкі ў мінулае» работает по принципу «Free Walking Tours» - это бесплатные пешие экскурсии, социальный проект, цель которого - ознакомление с историей города. Экскурсии такого формата давно проводят по всему миру, и они нравятся как гостям, так и жителям города.

Каждый желающий может прийти на экскурсию, по окончании которой, если понравится, - помочь развитию проекта, оставив чаевые.

Записываться на «вандроўкі» не надо. Просто приходите на место встречи. Средняя продолжительность - 1,5 часа. Экскурсии проходят при сборе как минимум 10 человек, если идет дождь - прогулки не проводятся.

С расписанием можно ознакомиться в соцсетях: https://vk.com/vandrouki_u_minulaje

https://www.facebook.com/groups/vandrouki.u.minulaje/.

Например, в начале апреля пройдут следующие экскурсии:

1 апреля, 13.00 - «Старасьвецкі праменад» (встреча на ул. Кирова, 1); 15.00 - «Небясьпечная Ніжнеляхаўская» (встреча у Дома офицеров около танка).

6 апреля, 14.00 - «Цікавосткі Губернатарскага саду» (встреча около входа в цирк); 16.00 - «Асмалоўка, альбо Двухпавярховы Менск» (встреча около памятника Максиму Богдановичу); 18.00 - «Ад Францішканскай да Дамініканскай» (встреча около ГУМа со стороны ул. Ленина).

7 апреля, 14.00 - «Праспект» (встреча около дома па адресу ул. Советская, 2); 16.00 - «Сьцежкамі жыцьця» (встреча около дома по ул. Карла Маркса, 17); 18.00 - «Старасьвецкі праменад» (встреча на ул. Кирова, 1).

8 апреля, 13.00 - «Паданьні сівой даўніны» (встреча около входа во Дворец искусств, ул. Козлова, 3); 15.00 - «Старажытная Старажоўка» (встреча около памятника Пушкину).

КНИГИ

Городской книжный фестиваль «Город и Книги» 19-20 апреля соберёт любителей книг и интеллектуалов Минска. Все мероприятия пройдут в Научной библиотеке БНТУ. Программа этого года насчитывает более 100 мероприятий и активностей для книжников.

В этом году на фестивале будут работать 5 площадок: «Детская площадка» / «Молодежная площадка» / «Площадка экспертных встреч» / «Площадка громких чтений» и выставка hand-made героев из современных книг «Улыбчивые Чуда».

ФЕСТИВАЛЬ

В этом году «Фэст экскурсаводаў» будет юбилейным и пройдет в десятый раз. Запланированы многочисленные экскурсии по всей стране, также ожидаются путешествия по важным для белорусов местам за границей. Подготовлены и новинки: квесты для детей и взрослых, необычные маршруты по «обычным» местам. Запланированы детские, храмовые, тематические экскурсии, экскурсии для людей с инвалидностью, экскурсии на промышленные предприятия.

Традиционно экскурсии на «Фэсце экскурсаводаў» могут проводить не только профессиональные экскурсоводы, но также преподаватели истории, краеведы, исследователи определенной эпохи, личности, тематики или региона.