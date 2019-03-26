На телеканале Euronews вышел сюжет к II Европейским играм





Съемочная группа телеканала «Евроньюс» подготовила сюжет, посвященный II Европейским играм.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Сюжет вышел в программе «Метрополитэнс». В нем рассказывается об истории города, блюдах традиционной белорусской кухни и подготовке к крупнейшему в современной истории Беларуси мультиспортивному форуму. Звездные послы II Европейских игр Дарья Домрачева и Мария Василевич показали журналистам свои любимые места для отдыха в Минске.

Ранее на канале медиахолдинга уже выходило промовидео о Беларуси и II Европейских играх.

«Евроньюс» — европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, ведущий вещание на 12 языках в более чем 160 странах. Аудитория канала превышает 430 млн человек.