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На телеканале Euronews вышел сюжет к II Европейским играм
27.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Съемочная группа телеканала «Евроньюс» подготовила сюжет, посвященный II Европейским играм.
II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске, сообщили
Сюжет вышел в программе «Метрополитэнс». В нем рассказывается об истории города, блюдах традиционной белорусской кухни и подготовке к крупнейшему в современной истории Беларуси мультиспортивному форуму. Звездные послы II Европейских игр Дарья Домрачева и Мария Василевич показали журналистам свои любимые места для отдыха в Минске.
Ранее на канале медиахолдинга уже выходило промовидео о Беларуси и II Европейских играх.
«Евроньюс» — европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, ведущий вещание на 12 языках в более чем 160 странах. Аудитория канала превышает 430 млн человек.
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Съемочная группа телеканала «Евроньюс» подготовила сюжет, посвященный II Европейским играм. II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в...
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