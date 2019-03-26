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Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)

27.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)

Согласно тактическому замыслу из-за ночного ливня и урагана во многих населенных пунктах района повреждены сотни  кровель жилых домов и административных зданий, опоры линий электропередач, подтоплены два десятка домовладений, в результате падения деревьев образовались заторы на некоторых участках дорог. При этом нарушена телефонная связь, не могут наладить работу мобильные операторы. Теоретически сложившуюся ситуацию отработали члены комиссии по чрезвычайным ситуациям  при райисполкоме на утреннем сборе. В нем принял участие начальник областного управления МЧС Сергей Шпарло.

 


Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)

Сегодня в деревне Бастуны взорвался газовый баллон в гараже. Строение частично обрушилось, начался пожар. В нем находились 9 человек… На место условного ЧП прибыли спасатели и другие службы района.


Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)
Горит. Взрывается. Спасают. В Вороновском районе проходят комплексные учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Дополняется)

Практическая отработка условных чрезвычайных ситуаций будет проходить на территории района еще в течение двух дней.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Согласно тактическому замыслу из-за ночного ливня и урагана во многих населенных пунктах района повреждены сотни  кровель жилых домов и административных зданий,...
 
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