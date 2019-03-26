Осторожно — бешенство

Бешенство – это опасное инфекционное заболевание, смертельное для человека и большинства животных. Вирус бешенства передается человеку во время укуса больного животного. Человек может заразиться бешенством от диких животных (лиса, песец, волк, енот, летучая мышь и др.) и от домашних животных (собак, кошек, домашнего скота).

Справочно: За 2019 год за антирабической помощью в организации здравоохранения Дзержинского района обратилось 20 пострадавших (в 2018 году – 217чел), из них 6 детей (в 2018 году – 80чел). Покусано домашними животными – 11 человек (2018 – 135чел), безнадзорными – 8 человек (2018 – 75чел), из них 5 человек находились в контакте с бешеной собакой. За истекший период 2019 года животных с диагнозом бешенство было зарегистрировано 2 случая животных (1 собака, 1 кот). Пострадавшим от животных назначено специализированное лечение.

Не существует эффективных методов лечения бешенства после развития симптомов, однако заболевание можно предотвратить:

• необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке представлять своих питомцев в ветеринарную станцию для проведения профилактических прививок против бешенства;

• в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;

• не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека, по возможности за ним должно быть установлено 10-дневное наблюдение;

• при появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов нужно принять все меры предосторожности и обеспечения безопасности, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком;

Если контакта с животным, даже внешне здоровым, все же избежать не удалось, необходимо в максимально короткие сроки обратиться за квалифицированной помощью в медицинское учреждение. Только врач может оценить риск возможного заражения вирусом бешенства и назначить прививочные препараты.

Следует помнить: чем раньше начата иммунизация против бешенства, тем вероятнее благополучный исход в сложившейся ситуации, не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям.



